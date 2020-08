Apple : certains iMac 2020 souffrent de problèmes d’affichage

L’une des options qu’Apple propose aux clients de l’iMac 2020 est la possibilité de configurer l’ordinateur avec la Radeon Pro 5700 XT avec 16 Go de mémoire GDDR6. Cela représente un supplément de 650 euros par rapport au GPU par défaut, mais il semble que cette configuration particulière cause certains problèmes d’affichage.

Crédit : Patrick Ward / Unsplash

L’utilisateur à l’origine du post déclare que son écran affiche des lignes au hasard sur l’écran. Selon lui, ce problème ne serait pas dû à une charge intensive ou à une chaleur élevée, mais bien par la carte graphique du nouvel iMac, qui avait commencé à fuiter en mars dernier.

En effet, il est en mesure de lancer des benchmarks et autres tâches intensives sans problème, mais son écran continue d’afficher des lignes aléatoirement même au repos.

D’autres utilisateurs se sont joints à la conversation en déclarant qu’ils rencontraient exactement le même problème. Un d’eux déclare « En cherchant sur YouTube et Google, il semble que ce soit un problème courant avec le gpu 5700XT qui l’accompagne. ». Il semblerait donc que la nouvelle option que propose Apple ne soit pas exempte de problèmes.

Des utilisateurs rencontrent d’autres problèmes

Dans les réponses sur le forum, certaines personnes évoquent des grésillements et des distorsions aléatoires avec les haut-parleurs intégrés, ainsi qu’une perte de synchronisation lors de la lecture d’une vidéo.

Il s’agit certainement d’un problème logiciel, lié aux pilotes requis par la Radeon Pro 5700 XT. On espère qu’Apple et AMD vont enquêter sur le problème et trouver rapidement une solution. De plus en plus d’utilisateurs font face à des problèmes similaires. En 2018, nous avons testé un des iMac d’Apple sans rencontrer ce problème.

