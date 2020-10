iPhone 12 : quels sont les meilleurs chargeurs USB-C compatibles Apple ?

Crédit : Apple

Comme prévu, et contrairement aux iPhone 11, les nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro qu’Apple vient de présenter ne sont plus commercialisés avec un chargeur. Le constructeur justifie ce choix prétendument écologique en expliquant que plus de deux milliards de chargeurs sont déjà présents dans le monde. C’est surtout une aubaine pour introduire sa technologie de recharge sans fil MagSafe.

Si vous n’en possédez pas encore de compatible, c’est à dire doté d’un connecteur USB Type-C (un câble de charge rapide USB‑C vers Lightning est livré avec les nouveaux iPhone), il vous faudra donc acquérir un chargeur USB-C. Nous avons fait le tour des modèles commercialisés afin de dénicher les meilleures alternatives aux chargeurs officiels disponibles sur l’Apple Store, vendus à partir de 25 euros.

Les meilleurs chargeurs USB-C pour iPhone 12 et iPhone 12 Pro

Tous les chargeurs de cette sélection sont bien entendu compatibles Power Delivery (USB-PD) afin de permettre une charge rapide des iPhone 12 et 12 Pro (Max), mais également des modèles plus anciens (iPhone 8 et supérieurs), ainsi que des iPad Pro, iPad Air (à partir de la troisième génération) et iPad Mini (cinquième génération ou plus récents), tout comme certains smartphones ou tablettes Android. Certains sont également dotés d’une prise de Type A, permettant ainsi de charger n’importe quel appareil.

Chargeur Pisen USB-C 18W (PD 3.0 + QC 3.0) Avec deux ports USB 12,31 € > Amazon Verdict : Très abordable, ce chargeur de chez Pisen possède pourtant deux prises USB de charge : la première de Type A est compatible Quick Charge 3.0, la seconde de Type C supporte la technologie Power Delivery 3.0. D’une puissance maximale de 18 watts, il pourra donc charger rapidement un iPhone 12 ou iPhone 12 Pro, ainsi que plus globalement n’importe quel iPhone, iPad ou iPad Air récent, de même que plus généralement n’importe quel smartphone ou tablette Android. plus

Chargeur Amoner USB-C 18W (PD 3.0) Le moins cher 11,99 € > Amazon Verdict : Simple avec un seul connecteur USB Type-C, le chargeur d’Amoner n’en est pas moins efficace : il est compatible avec la technologie Power Delivery et offre une puisssance maximale de 18 watts. Il est donc compatibles avec les iPhone 12 et 12 Pro d’Apple, ainsi qu’avec tous les appareils, dont les smartphones et tablettes Android, nécessitant un connecteur USB Type-C pour être chargés. plus

Chargeur PowerAdd USB-C 30W (PD 3.0) Avec un indicateur de charge 13,99 € > Amazon Verdict : Avec sa puissance maximale de 30 watts et son indicateur de charge, ce chargeur PowerAdd nous a séduit, d’autant que son prix reste raisonnable. Il est compatible Power Delivery 3.0, ce qui le rend compatible avec la charge rapide des iPhone 12 et 12 Pro, mais également les iPhone 8, iPad et iPad Air récents. Il pourra également recharger n’importe quel smartphone Android, pourvu que vous possédiez un câble compatible USB Type-C. enfin, il est plutôt léger avec seulement 95 grammes sur la balance : vous pourrez donc facilement l’emporter avec vous. plus

Chargeur Anker USB-C 18W (PD + PowerIQ) 19,99 € > Amazon Verdict : Compatible Power Delivery (jusqu’à 18W) et PowerIQ (jusqu’à 12W), le chargeur d’Anker est doté d’un port USB Type-C, d’un port USB Type-A et d’un indicateur de fonctionnement. Il est donc plutôt complet pour son prix, d’autant qu’il est compatible avec de très nombreux appareils, smartphones et tablettes, dont les nouveaux iPhone 12 et 12 Pro. On regrettera juste qu’il ne soit pas compatible avec la norme Quick Charge de Qualcomm. plus