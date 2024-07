Apple Ring : voici comment la bague connectée pourrait surpasser ses rivales

Concept d’Apple Ring

On le sait, Apple prépare sa propre bague connectée depuis un moment. Début juillet, son concurrent Samsung rendait sa copie en premier avec la Galaxy Ring. Contrairement à d’habitude, le géant sud-coréen a un coup d’avance sur la pomme. Mais si cette dernière prend son temps, c’est pour s’assurer de mettre au point plus qu’un petit gadget connectée : il faut que l’Apple Ring connaisse rien de moins qu’un succès retentissant. Voici comment l’entreprise pourrait s’y prendre.

La Ring doit prendre sa place dans l’écosystème d’Apple

Pour mettre au point une bague, Apple doit trouver des raisons, des fonctions qui justifient l’achat du gadget. L’iPad se devait être meilleur pour certaines tâches qu’un ordinateur portable ou un smartphone, mais il ne devait pas être meilleur au point de remplacer un MacBook ou un iPhone.

Aujourd’hui, un nouvel appareil tel qu’une bague intelligente doit trouver sa place entre l’Apple Watch, le Mac, l’iPhone, l’iPad et le Vision Pro. Il doit renforcer l’écosystème d’Apple et non en écorner une partie. Il faudra donc que la bague ait une relation de synergie avec la montre d’Apple et évite absolument de lui voler certains de ses arguments de vente.

De plus Apple arrivera sur le marché des bagues connectées plus tard que ses concurrents. En tant que nouveau-venu, Apple devra introduire un nouvel aspect qui deviendra la norme sur ce type de produit. Les ingénieurs d’Apple sont généralement doué pour trouver ce point de rupture qui démarque ses produits.

Par exemple avec le Vision Pro, même si le casque connaît des ventes timides, Apple a parié sur la réalité augmentée. Alors que les casques VR de Meta plongent l’utilisateur dans une bulle complètement isolée du reste du monde, le casque d’Apple permet de voir son environnement immédiat et de ne pas être coupé des autres. À l’avenir, la concurrence devra prendre note de cette possibilité explorée par Apple.

À lire > Apple Watch : voici pourquoi il faut dormir avec la montre au poignet

Un brevet déposé par Apple

Apple doit trouver cette différence, cet argument de vente unique pour l’Apple Ring. Un brevet accordé fin 2023 pourrait constituer un indice sur l’approche d’Apple. Le document indique :

Étant donné qu’une bague peut être portée tout au long de la journée, elle sera généralement immédiatement disponible pour l’utilisateur. Cela facilite les interactions entre l’anneau et les objets dans l’environnement de l’utilisateur.

L’Apple Ring servira à connecter l’utilisateur à ce qui l’entoure, pour rendre ses connexions rapides et discrètes. On peut ainsi imaginer un Mac se déverrouiller tout seul simplement par la présence de l’Apple Ring, qui aura authentifié l’utilisateur par biométrie. De même, on peut imaginer cette fonctionnalité étendue à toute la maison, comme une clé connectée à tous les appareils. Il ne s’agit bien sûr que d’une piste, sur ce qui pourrait rendre l’Apple Ring supérieure à la Galaxy Ring.