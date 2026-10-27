Après les pillages, Micromania prend une décision radicale pour la sortie de Zelda: Ocarina of Time

Après le pillage de plusieurs de ses boutiques en marge des manifestations, Micromania a décidé d’annuler les nocturnes prévues pour la sortie du remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. 5000 exemplaires de la réplique de la boîte Nintendo 64 promise seront mis en jeu lors d’un tirage au sort.

© Nintendo

Micromania avait vu les choses en grand pour la sortie du remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, programmée le 5 novembre. L’enseigne comptait organiser des nocturnes aux quatre coins du pays pour permettre aux joueurs de se procurer le jeu dès minuit. L’enseigne a finalement pris la décision de renoncer à cette opération.

“En raison des récents événements, nous sommes contraints d’annuler les nocturnes dédiées à The Legend of Zelda: Ocarina of Time, initialement prévues le 4 novembre prochain dans l’ensemble des magasins participants en France”, annonce Micromania dans un communiqué. Une décision qui s’explique à l’aune des récents pillages perpétrés en marge des manifestations.

🔴 Au vu des récents événements, nous sommes malheureusement contraints d'annuler les nocturnes The Legend of Zelda: Ocarina of Time…



Tentez votre chance d'obtenir la réplique de la boîte Nintendo 64 en précommandant votre jeu chez Micromania ! Vous avez jusqu'au 1er novembre… pic.twitter.com/kx8tpTInxx — Micromania (@Micromania_Fr) October 27, 2026

Micromania renonce à ses nocturnes pour la sortie du remake Switch 2 de Zelda: Ocarina of Time

Pour rappel, plusieurs boutiques Micromania ont été prises pour cible, notamment à Nice, où le gérant a été violemment pris à partie alors qu’il tentait de repousser les casseurs. Face aux risques que représente une telle opération en pleine nuit dans ce contexte houleux, l’enseigne a finalement décidé de faire marche arrière afin d’éviter tout incident.

Lors de ces nocturnes, Micromania prévoyait d’offrir une réplique en carton de la boîte européenne de The Legend of Zelda: Ocarina of Time de 1998, dotée d’un insert permettant d’y ranger le boîtier du remake Switch 2. Les personnes qui précommandent le jeu chez le détaillant avant le 1er novembre inclus auront la possibilité de le remporter. “Les 5000 exemplaires seront attribués par tirage au sort, et les clients Premium et Ultimate verront leurs chances de gagner doublées”, explique l’enseigne.

Micromania assure que toutes les précommandes sont éligibles (sur le site et en boutique). Si vous avez été tiré au sort, vous recevrez un courriel peu avant la sortie du titre.