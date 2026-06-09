Le chef d’œuvre Zelda Ocarina of Time va renaître sur Switch 2, c’est officiel

Nintendo a dévoilé le premier teaser du remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Cette version rénovée très attendue sera lancée exclusivement sur Switch 2 dans le courant de l’année.

Il se murmurait depuis plusieurs semaines que Nintendo allait annoncer le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, jeu mythique de la franchise sorti en 1998 sur Nintendo 64. Tous les yeux étaient ainsi braqués sur le Nintendo Direct qui se tenait ce mardi 9 juin. Et le constructeur nippon a confirmé la rumeur en officialisant enfin la nouvelle que tout le monde attendait, teaser à l’appui :

The Legend of Zelda: Ocarina of Time va avoir droit à son remake sur Switch 2

La bande-annonce s’ouvre sur un narrateur qui évoque la Forêt Kokiri, les Kokiris qui y vivent avec leurs fées, ainsi que le cas particulier d’un garçon sans fée : Link. La caméra survole ensuite une tapisserie somptueuse représentant le Grand Arbre Mojo et le Château d’Hyrule, tandis que les notes de l’ocarina retentissent. La séquence se conclut avec Link, endormi dans sa chambre, un clin d’œil direct à l’introduction du jeu original.

“Une légende renaît. The Legend of Zelda: Ocarina of Time fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch 2”, peut-on ainsi lire dans la description de la vidéo fraîchement dévoilée. Il s’agira d’une version entièrement retravaillée avec une nouvelle direction artistique, des graphismes améliorés et un moteur plus puissant. Le jeu sortira donc sur Switch 2 dans le courant de l’année.

Il est probable que Nintendo évite le mois de novembre, encombré par le lancement de GTA 6. On peut ainsi espérer une sortie du remake à la rentrée ou pour les fêtes de fin d’année. L’accueil des fans sera en tout cas scruté de près. Il n’est jamais facile de toucher à un tel monument du jeu vidéo mais on imagine que Nintendo s’est appliqué pour lui rendre justice comme il se doit.