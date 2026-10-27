Steam sur PS5 : une console modifiée fait désormais tourner 143 jeux, dont Cyberpunk 2077 et GTA

Aucun streaming, aucun PC allumé dans la pièce d’à côté, aucun Linux à démarrer. Sur certaines PS5 modifiées, une tuile Cyberpunk 2077 s’affiche désormais entre deux exclusivités Sony et le jeu se lance comme n’importe quel titre PlayStation. Derrière ce tour de passe-passe, on trouve un projet open source encore balbutiant, plus de 140 jeux Steam déjà fonctionnels et quelques risques qu’il vaut mieux connaître avant de se lancer.

Plus de 140 jeux Steam tournent déjà sur PS5 jailbreakée, sans PC ni streaming. © Shuttershock

Un développeur qui signe leolobato a adapté à la PS5 Playden, un lanceur open source né sur macOS. Installé sur une console jailbreakée, il se connecte à un vrai compte Steam par QR code et affiche la bibliothèque. Il télécharge ensuite les jeux Windows achetés et les exécute directement sur le processeur et la puce graphique de la machine. Chaque jeu reçoit sa propre tuile sur l’écran d’accueil, avec ses réglages de définition, de fréquence d’images et de manette, et les sauvegardes Steam Cloud suivent. Le projet a été repéré par Tom’s Hardware et reste en version alpha.

والله زبطت يا عيال ‼️

العاب الستيم نيتف على البلايستيشن 5 🤯



ايه يا اخوان تحمل اللعبه من ستيم و تلعب على الجهاز نفسه مو ريموت بلاي https://t.co/7aFAFhQgBB pic.twitter.com/X14ER9XZEH — 💻 عبدالله السبيعي | V7dt 💼 (@v7dt1) October 23, 2026

Wine version PS5 sous le capot

Playden s’appuie sur prospero-win, un portage pour PS5 de Wine. Cette couche de compatibilité est aussi celle qui sert de base à Proton sur le Steam Deck. DXVK traduit les appels Direct3D 8 à 11 vers Vulkan et VKD3D-Proton prend en charge Direct3D 12. Chaque jeu tourne dans son propre environnement Windows isolé : quand il plante, il n’emporte rien d’autre avec lui. Les exécutables 64 bits fonctionnent nativement sur le processeur x86 de la console, les 32 bits passent par un traducteur dédié.

Depuis sa première publication le 12 octobre, l’outil évolue très vite. La version 0.5 a ajouté Direct3D 12, ce qui a ouvert la porte à Cyberpunk 2077. La 0.6 permet d’importer des jeux depuis une clé USB ou par FTP, d’afficher en 4K et de monter à 120 Hz.

143 jeux fonctionnels sur 207 testés

La liste de compatibilité du projet recense 207 jeux essayés sur le firmware 13.60. 143 fonctionnent, 15 tournent avec des défauts gênants, 45 restent cassés et 4 refusent de se lancer. Resident Evil 4, Hollow Knight, Half-Life 2, Portal 2, Left 4 Dead 2 et Fallout: New Vegas sont jouables. Lors d’une session de 13 minutes, Cyberpunk 2077 est allé jusqu’à la création de personnage, au prologue Nomade et aux premières phases au garage. Sa fréquence d’images n’a pas encore été mesurée.

Côté GTA, Vice City fait partie des titres annoncés comme compatibles. GTA IV tiendrait autour de 55 images par seconde en 1080p dans Liberty City, d’après des mesures du développeur de prospero-win relayées par Held Games. Sur Reddit, Cevap a filmé Portal en pleine partie. Il note seulement deux soucis : le curseur de la souris reste invisible et la touche Échap n’a aucun effet.

Armored Core VI, Counter-Strike 2, Hades II, Hi-Fi Rush et Marvel Rivals ne fonctionnent pas. Trois obstacles persistent : les anticheats qui s’exécutent au cœur du système, la protection Denuvo et les lanceurs tiers comme l’EA app ou Ubisoft Connect. Le multijoueur en ligne n’est pas pris en charge non plus.

Des jeux achetés, des risques bien réels

Playden télécharge uniquement les jeux couverts par les licences du compte Steam, ce qui le distingue des outils de piratage. Il faut en revanche une console jailbreakée et relancer plusieurs payloads à chaque démarrage. Le développeur prévient aussi que le jeton de connexion Steam est stocké en clair sur la machine. Un bug peut par ailleurs écraser des sauvegardes cloud récentes avec des versions plus anciennes, et un jeu en cours d’exécution peut obtenir des droits élevés sur la console. Valve ne soutient pas ce client non officiel, et le risque, prévient leolobato sur GitHub, « c’est à vous de l’accepter ».

Depuis quelques semaines, Sony exige le firmware 14.10 pour accéder au PlayStation Network, ce qui prive de services en ligne les consoles ouvertes par le jailbreak Relapse. Coupées de l’écosystème de Sony, ces PS5 restées en 13.60 trouvent une seconde vie grâce à la boutique de Valve.