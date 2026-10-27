Abonnés Freebox, ces deux chaînes cinéma sont offertes pour une durée limitée

Pour fêter Halloween comme il se doit, Free offre l’accès à deux chaines TV dédiées au cinéma. Scream’IN+ et TCM Cinéma passent ainsi en clair jusqu’au 31 octobre chez les abonnés Freebox.

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Halloween est une période propice au visionnage de films horrifiques. Free l’a bien compris et permet à ses abonnés d’accéder gratuitement à deux chaînes dédiées au cinéma jusqu’au 31 octobre. Comme le précise Univers Freebox, cette offre spéciale est réservée aux abonnés payants. Les utilisateurs gratuits de Free TV ne peuvent donc pas en profiter.

Free TV : Scream’IN+ et TCM Cinéma accessibles gratuitement jusqu’au 31 octobre

La première chaîne offerte n’est autre que Scream’IN+ qui fait la part belle à l’épouvante. Tous les sous-genres y sont représentés, du slasher au found footage en passant par la terreur psychologique, l’home invasion ou encore le gore bête et méchant. Scream’IN+ est accessible sur le canal 179 depuis votre Player et les apps Free TV. Voici le programme des soirées à venir :

27 octobre à 21h : Aquarium of the Dead

28 octobre à 22h30 : Awaken

29 octobre à 21h : It Came from the Desert

30 octobre à 20h30 : Dreamcatcher

31 octobre à 23h55 : Mischief Night

Autre cadeau éphémère : TCM Cinéma passe aussi en clair jusqu’au 31 octobre. La chaîne de Warner Bros. Discovery organisera notamment une nuit Halloween où six films de circonstance seront diffusés :

20h50 : Alice, Sweet Alice

22h45 : Christine

00h35 : Willard

02h10 : Ben

03h45 : La Chute de la maison Usher

05h05 : Le Corbeau

Pour regarder TCM Cinéma depuis votre player ou sur les applications Free TV, il vous suffit de vous rendre sur le canal 169.

La mise en clair prendra donc fin le 31 octobre. Avec cette opération, Free espère vous inciter à souscrire le pack Ciné Pop, à 4,99 €/mois, pour continuer à regarder Scream’IN+, à ajouter TCM Cinéma en option pour 2,99 €/mois ou à opter pour le pack WB Family, facturé 5,99 €/mois. Mais rien ne vous oblige à faire chauffer la carte bleue.