Assassin’s Creed Shadows : Ubisoft répond à Elon Musk qui attaque la présence de Yasuke

Marc-Alexis Côté répond à Elon Musk qui s’en est pris à Assassin’s Creed Shadows

Le producteur d’Ubisoft explique que Yasuke est un bon choix car son histoire est peu documentée, ce qui permet des libertés

Ubisoft invite les joueurs à se faire leur avis pour ensuite en discuter

Assassin’s Creed a toujours mis en scène des éléments fantastiques (et même des extraterrestres) ou surnaturels. La franchise prend des libertés avec l’histoire puisque l’on parle d’une fiction mais malheureusement, Assassin’s Creed Shadows n’échappe pas aux attaques. La raison ? La présence d’un samouraï noir, Yasuke, à cette période de l’histoire du Japon. Il n’en fallait pas moins pour que les critiques pleuvent et l’un des instigateurs de cette cabale contre le futur opus n’est autre qu’un certain Elon Musk.

Le producteur du jeu adresse sa réponse à Elon Musk

Le 24 mai, le milliardaire a pris la parole sur X pour partager son opinion sur un nouveau sujet populaire : Assassin’s Creed Shadows. Le dirigeant de Tesla accuse Ubisoft de “tuer l’art” avec du DEI pour diversité, équité et inclusion à cause de la présence de Yasuke. Quand bien même il s’agit d’une liberté assumée avec l’histoire, comme l’a toujours fait la franchise. Interrogé par Game File, Marc-Alexis Côté, producteur du titre, répond à cette attaque.

D’abord, le producteur explique qu’il a quitté X mais voulait revenir pour répondre à Elon Musk. Selon lui, la parole du milliardaire envers son jeu “ne fait qu’alimenter une haine” qui, on le rappelle, est présente depuis la présentation du jeu. Marc-Alexis Côté avait même quelques réponses en tête à l’encontre de l’homme d’affaires.

Face à un possible cyberharcèlement en cas de réponse à Elon Musk, Marc-Alexis Côté n’ira pas plus loin. Pas question de réactiver son compte Twitter et de répondre au milliardaire. Le producteur du prochain opus de la franchise pense également qu’il “ne convaincra personne de notre point de vue”.

En tant que producteur d’Assassin’s Creed Shadows, Marc-Alexis Côté déclare que Yasuke est parfaitement dans l’esprit de la franchise, notamment car “on ne sait pas grand chose” à son propos. Ce qui permet d’écrire une histoire libre. Pour lui, ce que dit Elon Musk “ne représente pas le jeu”. Il demande donc aux internautes de faire preuve d’esprit critique et de se faire leur propre avis. Si ces joueurs “ne sont pas convaincus par notre approche, alors nous pourrons en parler” invite Marc-Alexis Côté.