Assassin’s Creed Shadows pas cher : où le précommander au meilleur prix ?

Ubisoft vient enfin d’officialiser son prochain titre phare, Assassin’s Creed : Shadows. Particulièrement attendu par les fans pour sa situation géographique, puisqu’il se déroulera dans un Japon Féodal, le prochain opus est dores et déjà disponible en précommande sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Voici où se procurer un exemplaire au meilleur prix.

Ubisoft l’a enfin confirmé grâce à une somptueuse bande-annonce en CGI : le prochain Assassin’s Creed se situera bel et bien dans un Japon Féodal. Prenant place au XVIe siècle, le jeu donnera l’occasions aux joueurs d’incarner deux personnages inspirés de l’histoire nippone de l’époque, à savoir Yasuke, un samouraï d’origine africaine, et Naoe, une assassin furtive Shinobi.

Si Mirage était un retour aux sources, avec une carte plus restreinte et une durée de vie plus courte, l’entreprise française promet de faire évoluer le genre de l’Action-RPG. Il va miser sur l’action mais aussi sur l’exploration basée sur un système de saison, avec des lieux inaccessibles en hiver (in-game), et d’autres accessibles en été. Prévu pour novembre 2024, vous pouvez le précommander sur Playstation 5, Xbox Series X|S et PC. Voici où précommander Assassin’s Creed Shadows moins cher et au meilleur prix.

💰 Où précommander Assassin’s Creed Shadows ?

Comme d’habitude, il y aura plusieurs versions commercialisées par Ubisoft.

Une version standard à 69,99 € contenant le jeu de base ainsi qu’une quête bonus de précommande

contenant le jeu de base ainsi qu’une quête bonus de précommande Une version Gold à 109,99 € qui comprend le jeu de base, la quête bonus et la possibilité d’y jouer trois jours avant la sortie officielle, et un Season Pass incluant deux DLC

qui comprend le jeu de base, la quête bonus et la possibilité d’y jouer trois jours avant la sortie officielle, et un Season Pass incluant deux DLC Une version Ultimate à 129,99 € intégrant tous les éléments des autres éditions, mais avec un pack de cosmétiques comprenant quatre ornements uniques pour personnaliser le repaire de votre Shinobi, des armes et de l’équipement pour les deux personnages principaux. Cinq points de compétences viennent s’ajouter à la liste.

Enfin, une version Collector à 279,99 € comprenant en plus :

Une statue de Naoe et Yasuke

un coffret SteelBook unique

Un artbook de collection (84 pages)

Le tsuba du katana de Naoe grandeur nature

Une carte du monde

Un parchemin mural du Crédo

2 lithographies sumi-e

Pour l’instant, les précommandes se déroulent sur le site officiel d’Ubisoft de Micromania et sur l’Epic Games Store, en sachant que l’édition Ultimate n’est disponible que sur le site du studio et sur celui d’Epic. Nous mettrons à jour cet article dès que les offres s’étofferont.

Assassin’s Creed Shadows Edition Spéciale (standard)

Précommander Assassin’s Creed Shadows PS5 sur Micromania

Précommander Assassin’s Creed Shadows Xbox Series X sur Micromania

Assassin’s Creed Shadows Edition Gold

Précommander Assassin’s Creed Shadows PS5 sur Micromania

Précommander Assassin’s Creed Shadows Xbox Series X sur Micromania

Assassin’s Creed Shadows Edition Collector

Précommander Assassin’s Creed Shadows PS5 sur Micromania

Précommander Assassin’s Creed Shadows Xbox Series X sur Micromania

Précommander Assassin’s Creed Shadows PC sur Micromania

🤔 A quoi s’attendre pour Assassin’s Creed Shadows ?

Assassin’s Creed Shadows est le prochain opus d’Ubisoft, se déroulant dans la période du Moyen-Âge au Japon, entre 1579 et 1580. Deux personnages pourront être incarnés simultanément, à savoir Naoe, une Shinobi Assassin originaire de la province d’Iga, et Yasuke, un samurai d’origine africaine, qui ne fait visiblement pas l’unanimité chez certains joueurs Ce personnage est inspiré d’une personne réelle de l’époque.

En effet, l’histoire raconte qu’il s’agissait d’un esclave au service d’Alessandro Valignano, un prête jésuite italien envoyé en Extrême-Orient venu rencontrer le Daimyo Oda Nobugana. Impressionné par son corps athlétique, le conquérant fait de Sasuke sont servant.

Dans le jeu, les deux personnages auront leur propre arbre de compétence que vous pourrez modeler à votre convenance au fur et à mesure de votre avancée de l’histoire et des quêtes secondaires. Naoe est principalement axée sur la furtivité, tandis que Yasuke se servira de sa force brute pour anéantir ses ennemis. Deux styles de jeux complémentaires, dont les joueurs pourront switcher comme ils le souhaiteront.

En ce qui concerne l’exploration, Ubisoft a expliqué que la taille de la carte sera à peu près équivalente à celle d’Assassin’s Creed Origins, le jeu de 2017 qui nous plongeait dans l’Egypte Antique. L’exploration sera au cœur du prochain opus grâce à un système de saisons, en influant sur le gameplay et le comportement des PNJ. Il en est de même pour l’exploration, qui sera différente d’une saison à une autre. Alors que Mirage était un “retour aux sources”, Shadows promet de mener la licence vers une toute nouvelle ère. La sortie officielle est fixée au 15 novembre 2024.

À lire aussi : notre sélections des meilleurs jeux PS5