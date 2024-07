Assassin’s Creed Shadows : Ubisoft promet le retour de cette mécanique qui manquait à Mirage

Les aficionados d’Assassin’s Creed qui ont déploré l’absence de romance dans le dernier opus, Assassin’s Creed Mirage, vont être ravis. Ubisoft a confirmé le retour de cette mécanique dans Assassin’s Creed Shadows, et cette fois-ci, elle s’annonce plus riche et plus nuancée.

Des relations plus poussées pour les deux protagonistes

Lors d’une récente interview avec JorRaptor, Brooke Davies, directrice narrative associée de Shadows, a dévoilé que la dynamique des relations dans ce jeu serait bien différente de celle des précédents volets tels qu’Assassin’s Creed Odyssey et Valhalla.

Contrairement aux jeux antérieurs où les joueurs pouvaient courtiser le même personnage indépendamment de leur choix de protagoniste, Shadows offrira des relations spécifiques et uniques pour Naoe et Yasuke. En plus des romances, des relations platoniques évolueront tout au long de l’aventure.

Davies explique : « Ce qui est unique dans Shadows, c’est la profondeur des relations que nous proposons. Une véritable opportunité de se rapprocher des gens, de mieux les connaître, avec une variété de relations à explorer pour Naoe et Yasuke. »

Shadows proposera donc non seulement des relations profondes et à long terme, mais également des liaisons plus légères, offrant ainsi un large éventail d’interactions. Les joueurs auront la possibilité de mieux connaître certains personnages et de développer des histoires variées, semblables aux quêtes ramifiées d’Odyssey.

Un mode pacifique et des saisons qui changent

Au-delà des intrigues amoureuses, Assassin’s Creed Shadows introduira plusieurs nouvelles choses, dont un mécanisme « de mise hors combat » qui permettra une approche pacifiste du jeu, et il se déroulera dans un monde ouvert où les saisons changent, avec un impact sur le gameplay. Vous pouvez voir la bande-annonce du jeu ici.