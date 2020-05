Assassin’s Creed Valhalla ne tourne qu’à 30 FPS, même sur Xbox Series X

Crédit : Ubisoft

« Un saut technologique similaire à celui du passage à la 3D », « la Xbox Series X charge les jeux quatre fois plus vites que la Xbox One », Phil Spencer et Microsoft ne tarissent pas d’éloges sur la puissance de leur prochaine console. De son côté, Sony est fait tout autant, et même après avoir révélé les fiches techniques de leurs machines, les deux géants continuent de s’affronter indirectement sur le terrain des performances.

Du côté des jeux, on attend toujours le titre qui justifiera à lui seul l’achat d’une console next-gen. Ce ne sera manifestement pas le prochain Assassin’s Creed en tout cas. La première vidéo de Valhalla à l’Inside Xbox a déçu. Comme annoncé, nous nous attendions à découvrir des images de gameplay, mais Microsoft et Ubisoft nous ont finalement livré un montage essentiellement composé de cinématiques. Vous n’avez encore rien vu, et c’est le cas de le dire, puisque le titre se contentera d’un petit 30 FPS même sur Xbox Series X (XSX).

Xbox Series X : Microsoft serait prêt à baisser son prix pour écraser la PS5 à son lancement

Assassin’s Creed Valhalla : Ubisoft confirme un framerate de 30 FPS

Lors de sa conférence, Microsoft n’a pas manqué de mentionner les 120 FPS de Dirt 5. Concernant Assassin’s Creed: Valhalla, la fréquence de rafraîchissement n’a pas été donnée, et il ne s’agit pas d’un oubli. Le prochain opus fonctionnera à 30 FPS sur toutes les plateformes, y compris sur XSX. Contacté par Eurogamer, Ubisoft l’a confirmé. Sur la prochaine Xbox, le jeu fonctionnera en 4K, mais à 30 FPS.

Actuellement, nous pouvons garantir que Assassin’s Creed Valhalla fonctionnera à au moins 30 FPS. Assassin’s Creed Valhalla bénéficiera de temps de chargement plus rapides, permettant aux joueurs de s’immerger dans l’histoire et le monde sans frictions. Enfin, Assassin’s Creed Valhalla bénéficiera de graphiques améliorés rendus possibles par la série Xbox X, et nous sommes impatients de voir le magnifique monde que nous sommes en train de créer dans une résolution 4K époustouflante. Ubisoft

Ubisoft laisse entendre que le jeu pourrait dépasser les 30 FPS, mais ça ne semble pas une priorité. La réponse place plutôt la 4k comme principal atout du jeu, et c’est bien dommage. La PS4 Pro et la Xbox One X nous ont déjà habitué à des rendus proches de la 4K. Phil Spencer a récemment confirmé que la Xbox Series X sera au rendez-vous, mais s’est montré plus réservé concernant les jeux. Espérons que l’avenir lui donnera tort, sans quoi des titres tels que The Last of US 2 ou Cyberpunk 2077 pourrait bien convaincre les joueurs de rester sur leurs vieilles PS4 ou Xbox One.

Xbox Series X : liste complète des jeux, caractéristiques, prix et date de sortie, on vous dit tout

Source : VG47