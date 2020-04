Xbox Series X : un saut technologique similaire à celui du passage à la 3D, selon Phil Spencer

Crédit : Microsoft

Les informations et les révélations se multiplient sur les deux prochaines consoles next-gen de Sony et Microsoft. Elles sont à deux doigts d’être révélées au grand public. Nous venons même d’apprendre que la PS5 serait officiellement annoncée en mai, ou du moins avant juillet. Les nouvelles ne fléchissent pas non plus chez Microsoft. Il y a quelques jours, nous vous faisions découvrir le logo officiel de la console. Les développeurs de Gears 5 ont également annoncé que le SSD NVMe de la console permettait de charger les jeux quatre fois plus vite. Il n’y a aucun doute, la Xbox Series X et la PS5 sont de véritables révolutions matérielles et logicielles.

« Le ray tracing sera génial »

Phil Spencer, le PDG de Xbox Game Studios, continue régulièrement à glisser des infos concernant la console next-gen sur les réseaux sociaux. Après avoir promis il y a quelques jours que les jeux seront très prochainement annoncés, il a pris de son temps hier pour répondre à un internaute. En effet, un utilisateur Twitter du nom de « DiagnosedWhity » lui a demandé quelles sont les technologies qui justifient l’arrivée de la nouvelle génération.

Ce à quoi il répondu : « le ray tracing sera génial. Je suis très concentré sur le travail que nous accomplissons autour du DLI (Dynamic Latency Input). À mon avis, la sensation procurée par les jeux de cette prochaine génération changera aussi drastiquement que lors du passage de la 2D à la 3D, grâce aux améliorations du processeur, au DLI, à la bande passante mémoire et au SSD ». Bien qu’il n’ait pas donné de détails plus précis, il parle bien là de la sensation que vont ressentir les joueurs et non de la qualité graphique des jeux eux-mêmes. La Xbox Series X promet donc des titres d’une qualité d’immersion jamais vue auparavant.

Hi @XboxP3. With the imminent arrival of the XSX, what technologies do you think allow this spectacular advance? We have been hearing about Raytracing for a few months and recently about photogrammetry. Would this be a new course?



Thank you for your answer Phil 💚 — DiagnosedWhity ツ (@DiagnosedWhity) April 27, 2020

Pour rappel, le DLI est la technologie qui permet de réduire la latence entre le moment où le joueur appuie sur sa manette et celui où l’action est effectuée à l’écran. Déjà que la latence est presque imperceptible sur la Xbox One, elle sera bientôt invisible. Au niveau du SSD et du ray tracing, c’est la même chose que Sony. Les deux constructeurs mettent ce matériel et cette technologie haut de gamme en avant pour promouvoir les consoles next-gen. Il ne nous reste plus qu’à attendre la présentation officielle de la Xbox Series X. Ainsi, nous verrons si c’est réellement le jour et la nuit avec la Xbox One.

