Attention, ce Samsung Galaxy très populaire n’est désormais plus protégé

Parmi les atouts indéniables des smartphones Samsung Galaxy, impossible de pas citer la durée étendue de son support. Depuis 2022, le constructeur réserve même jusqu’à quatre ans de mises à jour logicielles et cinq ans de mises à jour de sécurité à certaines références. De leur côté, les smartphones sortis avant cette date doivent se contenter de quatre ans de support.

Régulièrement, de nouveaux téléphones Galaxy deviennent ainsi obsolètes, exposant les utilisateurs aux failles de sécurité et aux attaques. “Les mises à jour de sécurité mensuelles, trimestrielles et semestrielles du micrologiciel incluent des correctifs pour les problèmes de sécurité liés au système d’exploitation Android publiés par Google, ainsi que des correctifs pour les problèmes de sécurité spécifiques à Samsung”, précise le constructeur sud-coréen.

Le Galaxy A51 n’a plus droit aux mises à jour de sécurité

En ce début du mois de février, l’un des smartphones notables du fabricant est désormais privé des mises à jour de sécurité. Le géant sud-coréen vient en effet de mettre à jour sa liste officielle de smartphones pouvant bénéficier du support. Certains appareils ont désormais moins de mises à jour quand d’autres sont tout bonnement supprimés de la liste.

Parmi les appareils désormais inéligibles, on retrouve les Galaxy Tab S6 et S6 5G ainsi que le Galaxy A01. En outre, l’un des smartphones de milieu de gamme les plus populaires du constructeur n’a désormais plus droit à un suivi de sécurité. Il s’agit du Galaxy A51 qui était sorti pour rappel en décembre 2019.

En revanche, sa déclinaison 5G (sortie le 29 avril 2020) est toujours éligible au support, en témoigne sa présence dans la liste. Au vu de sa date de lancement, les correctifs désormais déployés à un rythme semestriel risquent toutefois de s’arrêter d’ici quelques mois.

En novembre dernier, plusieurs smartphones Samsung sont devenus obsolètes, exposant les usagers à des menaces. Voici la liste :

Galaxy Z Fold

Galaxy A20s

Galaxy A30s

Galaxy A50s

Galaxy A70s

A l’inverse, les Galaxy S24 apparaissent comme d’excellents élèves en matière de suivi. Les nouveaux flagships de Samsung bénéficient en effet de sept ans de mises à jour tant pour la partie logicielle que sécuritaire.