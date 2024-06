Cet iPhone iconique n’est désormais plus supporté par Apple, faites attention

C’est la fin du support pour l’iPhone 5S

Vous pensiez votre vieil iPhone 5S obsolète ? Apple vient de l’officialiser. Sorti en septembre 2013, le smartphone qui a marqué une génération avec son Touch ID et ses coloris inédits devient officiellement obsolète selon les critères de la marque à la pomme.

Fin de vie pour l’iPhone 5S : Apple l’abandonne

L’iPhone 5S, c’était le compagnon de route de millions d’utilisateurs. Son écran LCD de 4 pouces embarquait iOS 7 à sa sortie et proposait une fonctionnalité innovante pour l’époque : la capture de vidéos en slow-motion HD. Nostalgie quand tu nous tiens, à l’heure de la 5G, de la reconnaissance faciale et de l’intelligence artificielle omniprésente dans les smartphones modernes.

Pour Apple, l’obsolescence se traduit par un arrêt du service après-vente pour le matériel. Cela signifie concrètement que la réparation de votre iPhone 5S ne sera plus possible en passant par les canaux officiels. Fini les remplacements d’écran chez Apple ou les dépannages par des techniciens agréés si la panne nécessite des pièces détachées introuvables, par exemple.

Une exception notable subsiste tout de même : les batteries des Mac portables peuvent être remplacées jusqu’à 10 ans après la fin de la distribution du modèle, pièces disponibles obligent.

Outre l’iPhone 5S, la liste complète des iPhone officiellement obsolètes par Apple s’allonge et comprend désormais des modèles emblématiques comme l’iPhone 4, l’iPhone 4S ou encore l’iPhone 6 Plus. Voici la liste des iPhone obsolètes :

iPhone

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone 6 Plus

Apple en profite également pour désigner certains produits comme Vintage. Cette catégorie regroupe les appareils arrêtés il y a plus de cinq ans mais moins de sept ans. Bonne nouvelle pour les possesseurs de ces modèles, les réparations restent possibles dans les Apple Store et chez les revendeurs agréés tant que les pièces détachées sont disponibles. C’est le cas notamment de l’iPod Touch de sixième génération et de l’iMac 21,5 pouces Retina 4K sorti fin 2015.

Si vous êtes toujours attaché à votre iPhone 5S, il est temps de réfléchir à son remplacement par un autre smartphone. Apple ne vous garantira plus son bon fonctionnement technique et les réparations deviendront impossibles. Pour les plus téméraires, des solutions tierces de réparation existent en dehors du circuit officiel, mais attention au manque de garantie et aux pièces détachées de qualité variable.