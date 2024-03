Xbox Game Pass : trois jeux dont un RPG très apprécié vont bientôt quitter le catalogue

Mars s’annonce prolifique pour les abonnés du Xbox Game Pass. La plateforme va enfin introduire le premier jeu Activision Blizzard depuis le rachat. A compter du 28 mars, il sera en effet possible de se frotter à Diablo 4. D’autres titres ont d’ores et déjà été confirmées à l’instar de Warhammer 40,000 : Boltgun ou encore de MLB The Show 24. Mais comme à l’accoutumée, le Xbox Game Pass fait aussi le ménage dans son catalogue.

Quels jeux vont être supprimés du Xbox Game Pass en mars ?

Trois jeux vont être supprimés dès le 15 mars prochain. Les voici :

Ni No Kuni : La Vengeance de la Sorcière Céleste Remastered

Shredders

Hardspace : Shipbreaker

Plébiscité par la critique, Ni No Kuni : La Vengeance de la Sorcière Céleste Remastered est notamment une perte regrettable. Dans ce RPG développé par le studio Level-5 et le studio d’animation Ghibli, vous incarnez le jeune Olivier qui cherche un moyen pour ressusciter sa mère. Pour ce faire, il va s’aventurer dans un univers parallèle truffé de créatures magiques et d’ennemis qu’il faudra combattre au tour par tour. Cette version remastérisée offre des graphismes retravaillés et des performances optimisées.

Parmi les autres titres supprimés, on retrouve également Shredders, un jeu de snowboard où vous devrez réaliser des figures et des manœuvres chaloupées en solo comme en multijoueur. De quoi faire de vous un véritable as de la glisse !

Enfin, les abonnés du Xbox Game Pass vont devoir dire adieu à Hardspace : Shipbreaker. Dans cette simulation, vous incarnez un démolisseur de vaisseaux spatiaux. Votre mission est de les démanteler pour obtenir des matériaux utiles. Ces derniers pourront s’échanger contre des crédits qui vous permettront de rembourser l’énorme dette que vous avez contractée auprès de Lynx Corporation.

Fort de 34 millions d’abonnés, le Xbox Game Pass vous réserve également des cadeaux ce mois-ci. Voici les cinq jeux d’ores et déjà confirmés assortis de leur date d’intégration :