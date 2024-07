Xbox Game Pass : 3 excellents jeux dont un Souls-like rejoignent le catalogue de juillet

Le Xbox Game Pass ajoute 3 excellents jeux à son catalogue dont un Souls-like. S’agissant de sorties day one, ils se réservent aux abonnés PC et Ultimate. Si vous avez un abonnement standard, vous n’y aurez pas accès.

Trois jeux rejoignent le catalogue Xbox Game Pass mais malheureusement, les abonnés à la formule standard n’y ont pas droit

Flintlock : The Siege of Dawn et Dungeons of Hinterberg sont ajoutés le 18 juillet

Le 19 juillet, Kunitsu-Gami : Path of the Goddess rejoint le Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass, c’est le meilleur argument de Microsoft. Certes, le prix a augmenté et a provoqué la colère des joueurs mais pour le moment, il s’agit du service au meilleur rapport qualité-prix. Et trois excellents jeux rejoignent le catalogue de juillet 2024 dont un Souls-like pour le plus grand plaisir des abonnés.

Quels jeux rejoignent le Xbox Game Pass en juillet ?

Ces trois jeux sortent day one sur le Xbox Game Pass, ce qui veut dire qu’ils se réservent aux abonnés de la formule PC et de la formule Ultimate puisque la firme de Redmond a mis en place de nouvelles conditions. Si vous avez juste un abonnement standard au Xbox Game Pass, mauvaise nouvelle puisque vous n’y aurez pas accès. Pour rappel, le service de Microsoft a un agenda très généreux pour les années 2024, 2025 et 2026. Mais sans plus attendre, voici les jeux qui rejoignent le catalogue ces prochaines semaines :

18 juillet :

Flintlock : The Siege of Dawn : ce Soul-like, tout de même plus accessible en termes de difficulté que les titres de FromSoftware, se déroule dans un monde où les dieux ont échangé leurs pouvoirs contre des armes à feu. Prenez part à une bataille pour sauver l’humanité face à une invasion de morts-vivants.

Dungeons of Hinterberg : ce jeu d’aventure à la direction artistique cartoon et colorée place dans la peau d’une jeune femme qui explore les Alpes et le petit village de Hinterberg. Ce jeu mêle exploration et combat contre des créatures.

19 juillet :

Kunitsu-Gami : Path of the Goddess : nouveau titre de Capcom, qu’on ne présente plus, qui mêle action et stratégie dans un monde inspiré du folklore japonais. Le héros doit purifier les villages d’une montagne frappée par la corruption et protéger la prêtresse contre des hordes d’Ikoku damnés pendant la nuit.