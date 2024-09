Attention télétravailleurs, cette arnaque peut vous faire perdre votre salaire

© Envato

On ne compte plus les arnaques insidieuses qui parasitent la vie des Français. Entre les deepfakes trompeurs, l’arnaque aux véhicules inondés ou encore le re-scam (pour ne citer qu’elles), il ne faut jamais baisser sa garde au risque d’être confronté à de grosses déconvenues. En cette rentrée scolaire, le compte Facebook de la Gendarmerie du Gard signale la recrudescence de l’arnaque “au vol de salaire” qui vise spécifiquement les salariés, notamment lorsqu’ils sont en télétravail.

Son fonctionnement ? Le malfrat contacte votre employeur en se faisant passer pour vous. Il explique alors qu’il vient de changer de coordonnées bancaires et fournit un nouveau RIB pour que le service comptabilité fasse la modification. L’objectif étant de se faire virer votre salaire sur un compte bancaire localisé généralement à l’étranger. L’arnaque est généralement détectée quand le salarié signale qu’il n’a pas reçu son argent à la fin du mois.

L’arnaque au vol de salaire est en recrudescence, les entreprises doivent mettre en place des protocoles de sécurité

Si cette arnaque existait déjà depuis longtemps, elle est devenue plus fréquente depuis la démocratisation du télétravail, le nombre de victimes ayant même “significativement augmenté” selon les militaires. Et pour cause, certaines personnes travaillent exclusivement à distance, ce qui rend les vérifications d’identité plus complexes.

D’autant que les malfaiteurs peuvent se montrer très convaincants en utilisant des informations authentiques glanées sur la toile ou via une fuite de vos données personnelles. “Pour vous prévenir de ce type de faits, que vous soyez salarié ou employeur, exigez que ce type de démarche soit fait en présentiel”, conclut la gendarmerie.

Les entreprises doivent donc mettre en place des protocoles de sécurité pour ces cas de figure. Il est effectivement urgent de lutter contre ces escroqueries qui se propagent dans tout le pays, pas seulement dans le Gard. Pendant qu’on vous tient, on en profite pour vous signaler cette autre arnaque qui vise spécifiquement les personnes à la recherche d’un emploi en télétravail.