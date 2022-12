Avatar 2, session rattrapage : mais au fait, il s’est passé quoi dans Avatar 1 ?

2009. C’est la date de sortie du premier volet d’Avatar réalisé par James Cameron. A cette date, Michael Jackson était encore vivant, Barack Obama prêtait serment pour la première fois et Kylian Mbappé n’avait alors que 10 ans… C’était il y a une éternité donc. Le 18 décembre de cette année sort alors Avatar. Unique en son genre à l’époque, le film réalisé par James Cameron et contant les aventures du peuple Na’vi, révolutionne les films de science-fiction de l’époque et est salué unanimement par la critique. On vous rappelle ce qu’il s’est passé dans le premier film et comment l’histoire s’est terminée.

Qu’est qu’un avatar ?

Un avatar est un « clone » hybride créé à partir de cellules ADN humaines et Na’vi, le peuple vivant sur la planète Pandora. Chaque avatar est donc une version Na’vi d’un être humain. Grâce à des « unités de liaison » servant d’interface télépathique entre le scientifique, humain, et son avatar, une connexion est établie entre les deux versions d’un même homme qui lui permet de prendre contrôle de son avatar. Le peuple Na’vi peut également transposer de façon permanente un corps humain dans son avatar. Sully, le héros principal du premier volet, décide, à la fin du film, de réaliser cette transposition. C’est cette scène finale qui a clôturé, il y a 13 ans, le long métrage.

Qui sont Sully et Neytiri ?

Sully est l’un de deux héros principaux de l’histoire d’Avatar 1. Il est envoyé sur Pandora pour aider les humains à piller la planète d’une ressource très précieuse qu’elle abrite : l’unobtanium. S’il les aide dans un premier temps à découvrir comment fonctionne le peuple Na’vi, comment ils se défendent ou encore où se trouve le précieux minéral, Sully – dans la peau de son avatar – tombe amoureux de Neytiri. Cette dernière est la fille du chef du peuple Na’vi. C’est elle qui lui enseigne comment vivent les Na’vi.

Et comment Avatar se termine ?

Finalement, alors que les humains lancent leurs attaques envers le peuple Na’vi, Sully se retourne contre eux et organise la rebellion du peuple autochtone. En mobilisant tous les peuples de la planète Pandora, ainsi qu’en demandant de l’aide aux divinités et à la nature, les humains battent en retraite et quitte la planète.

