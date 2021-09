Xiaomi Smart Glasses : les lunettes intelligentes peuvent traduire du texte en temps réel

La paire de lunettes intelligentes Xiaomi n’est pas sans rappeler celle presentée par Facebook en partenariat avec Ray Ban. Son apparence est bien plus sobre que sa concurrente directe, qui elle bénéficie du design emblématique de la célèbre firme américaine. En revanche, le fabricant chinois propose une expérience de réalité augmentée totale.

Xiaomi Smart Glasses – Crédit : Chaine Youtube de Xiaomi

Côté technique, les Xiaomi Smart Glasses disposent de caractéristiques pour le moins impressionnantes. La monture pesant une cinquantaine de grammes embarque en effet une électronique de haute volée. Les lunettes disposent d’un projecteur micro-LED large d’à peine plus de 3 millimètres. Celui affiche les informations sur un écran monochrome d’une luminosité maximale de deux millions de nits. Celle-ci permet une utilisation possible même en plein soleil.

Lunettes connectées Xiaomi Smart Glasses : de nombreuses innovations, mais il s’agit d’un prototype

Les Xiaomi Smart Glasses permettent donc d’afficher des messages et de répondre aux appels. Mais plus innovant, l’utilisateur pourra s’orienter en temps réel et s’en servir pour traduire du texte presque instantanément. Mieux encore, des micros sont incorpores à la monture. En plus de permettre de passer des appels, ils peuvent capter une conversation et la traduire dans l’instant.

Autre point fort de la monture, sa caméra. Le capteur de cette dernière affiche en effet 5 mégapixels, ce qui devrait être plus que suffisant pour prendre photos et vidéos. En plus, Xiaomi a décidé d’y intégrer son assistant personnel, le XiaoAI, qui devrait aider l’utilisateur à appréhender son environnement. L’ensemble est alimenté par un processeur ARM à quatre cœurs et dispose d’un système d’exploitation Android.

À l’inverse des Ray-Ban Stories de Facebook dont le modèle est disponible à l’achat, les Xiaomi Smart Glasses seront présentées à l’état de prototype. Il ne sera donc pas possible de s’en procurer dans l’immédiat. Mais, à l’inverse de ses concurrentes, il s’agit véritablement d’une expérience de réalité augmentée. En effet, le produit proposé par Facebook ne semble être qu’une simple extension du smartphone de l’utilisateur…

Source : techradar