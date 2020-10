Avec l’iPhone 13, Apple proposerait 1 To de stockage

Apple aurait-il prévu de doubler la capacité de l’espace de stockage pour le prochain iPhone ? L’iPhone 12 Pro et Pro Max sont en effet limités à 512 Go. À en croire un leaker réputé, l’iPhone 13 pourrait bien être proposé à 1 To de stockage.

iPhone 12 Pro – Crédit : Apple

Tous les modèles de l’iPhone 12 ne sont pas encore sortis, ni même disponibles en précommande, mais des fuites concernent déjà l’iPhone 13. Cela fait moins d’une semaine que les iPhone 12 et 12 Pro ont été commercialisés. Le stockage du premier modèle peut être augmenté à 256 Go au maximum tandis que l’iPhone 12 Pro peut monter jusqu’à 512 Go. Il en va de même pour l’iPhone 12 Pro Max dont les précommandes seront ouvertes à partir du 6 novembre en même temps que celles pour l’iPhone 12 Mini. D’ailleurs, l’iPhone 12 Pro Max est un choix plus judicieux que le 12 Pro si le critère principal de sélection est la qualité photo.

L’iPhone 13 serait le premier de la marque à accueillir 1 To de stockage

Selon le leaker Jon Prosser spécialisé dans les fuites au sujet des appareils Apple, le constructeur aurait prévu de bientôt sortir des iPhone équipés d’un espace de stockage de 1 To. Il ne s’agit non pas de la capacité maximale d’une carte MicroSD pouvant être ajoutée au smartphone, mais bel et bien du stockage interne. En effet, Jon Prosser a déclaré sur Twitter : « j’espère que vous tous prêts pour les iPhones avec 1 To de stockage ».

hope y’all are ready for 1TB iphones — Jon Prosser (@jon_prosser) October 28, 2020

Cependant, Jon Prosser n’a pas donné de détails supplémentaires quant aux modèles concernés par cette capacité de stockage impressionnante pour un smartphone. Mais alors, qu’est-ce qui porte à croire que l’iPhone 13 serait le premier à accueillir 1 To de stockage ? De manière générale, Apple a tendance à doubler la capacité de stockage de ses iPhone tous les deux ans. Sortis en 2018, les iPhone XS et XS Max étaient les premiers de la marque à être proposés avec 512 Go de stockage. Avant ceux-là, l’iPhone 7 en 2016 et l’iPhone 8 en 2017 avaient 256 Go. D’ailleurs, il y aurait plus d’un milliard d’iPhone actifs dans le monde, tous modèles confondus. Il est donc tout à fait plausible que le prochain iPhone 13 soit vendu avec le double de la capacité maximale actuelle, c’est-à-dire 1 To.

Que ce soit sur iOS ou Android, les utilisateurs ont de plus en plus besoin d’espace de stockage. Bien que les iPhone 12 soient compatibles avec la 5G, ce qui permet d’uploader rapidement des fichiers dans le cloud, les 512 Go d’espace de stockage risquent d’être limites pour certains. Il ne faut effectivement pas oublier que les iPhone 12 Pro et Pro Max sont capables d’enregistrer des vidéos en Dolby Vision HDR, ce qui produit évidemment des fichiers plus volumineux.

Source : Apple Insider