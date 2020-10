iPhone 12 : Apple permet désormais de télécharger les mises à jour avec la 5G

En effet, tous les iPhone 12 pourront désormais télécharger des mises à jour iOS complètes grâce à leur connexion 5G, au lieu de devoir attendre d’être connectés en Wi-Fi.

iPhone 12 5G paramètres – Crédit : Apple

Pour télécharger les mises à jour d’iOS avec la 5G, les utilisateurs devront activer l’option « Autoriser plus de données 5G » dans l’application Paramètres sous Réseau cellulaire > Options des données cellulaires > Mode de données.

Selon Apple, ce mode permet également de passer des appels vidéo et FaceTime de meilleure qualité, et permet aux applications tierces d’utiliser davantage de données cellulaires pour une meilleure expérience, lorsqu’elles sont connectées aux réseaux 5G.

Les deux autres paramètres disponibles sont Standard, qui utilise les paramètres de qualité standard pour la vidéo et FaceTime et permet des mises à jour automatiques en utilisant votre réseau cellulaire. Enfin, il y a le mode « Low Data », qui met en pause les mises à jour automatiques et les tâches d’arrière-plan pour économiser les données.

La 5G, c’est pour bientôt en France

Orange a récemment lancé ses premiers forfaits 5G, de 15 à 80 euros. L’opérateur téléphonique a indiqué que le réseau 5G serait disponible dès le mois de décembre en France. Pour en profiter, vous devrez vous trouver dans certaines grandes villes comme Paris, Marseille ou Lille. Au total, 11 villes seraient concernées.

L’utilisation du réseau 5G ne serait cependant pas entièrement bénéfique pour un propriétaire d’iPhone. En effet, les premiers tests d’autonomie des nouveaux iPhone ont montré que la 5G fait perdre 2 heures d’autonomie aux iPhone 12 et 12 Pro.

Il convient également de rappeler que le téléchargement d’une mise à jour en 5G va utiliser beaucoup de data, il faudra donc s’assurer au préalable d’avoir le forfait adapté à vos besoins.

