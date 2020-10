iPhone 12 Pro Max vs iPhone 12 Pro : la différence de prix est-elle justifiée ?

iPhone 12 Pro Max et iPhone 12 Pro – Crédit : Apple

Au début de la semaine, Apple a présenté la gamme tant attendue de l’iPhone 12. Quatre modèles ont été dévoilés : l’iPhone 12 mini (809 €), l’iPhone 12 (909 €), l’iPhone 12 Pro (1159 €) et l’iPhone 12 Pro Max (1259 €). D’ailleurs, les précommandes de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro s’ouvrent aujourd’hui à 14 h. Par contre, il faudra patienter jusqu’au 6 novembre prochain pour précommander les deux autres modèles. Si vous ne savez toujours pas quel modèle choisir, et plus particulièrement lequel des deux modèles Pro, voici quelques conseils.

La qualité photo et vidéo est nettement supérieure sur l’iPhone 12 Pro Max

L’écart de prix de 100 € entre l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max se justifie-t-il ? En dehors de la différence évidente de la taille d’écran, 6,7’’ pour le Pro Max contre 6,1’’ pour le Pro, l’appareil photo n’est pas identique sur les deux modèles. En effet, l’iPhone 12 Pro Max est équipé d’un téléobjectif à distance focale de 65 mm. Celui de l’iPhone 12 Pro a une distance focale de 55 mm.

Concrètement, cela signifie que l’amplitude du zoom monte à cinq sur le smartphone le plus cher alors qu’il ne peut monter qu’à quatre sur le modèle en dessous. De plus, l’appareil photo du Pro Max accueille une stabilisation optique par déplacement du capteur tandis que le Pro a seulement une double stabilisation. Les deux iPhone possèdent le nouveau capteur LiDAR introduit par Apple.

Par conséquent, les améliorations de l’appareil photo sur l’iPhone 12 Pro Max justifient l’écart de prix de 100 €. Néanmoins, il faut aussi prendre en compte qu’il s’agit d’un grand smartphone à prendre en main. En réalité, il est plus large que l’iPhone 12 Pro de 6,35 mm et plus haut de 1,5 cm. De toute façon, si la taille joue un rôle aussi important dans votre sélection, il serait peut-être plus judicieux de vous tourner vers l’iPhone 12 mini qui possède les mêmes performances que l’iPhone 12 à un prix plus abordable. Enfin, si votre critère principal de sélection est l’appareil photo, l’iPhone 12 Pro Max est alors le meilleur choix.

Source : Screen Rant