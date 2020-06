Avengers Endgame : Disney révèle ce que sont devenues les pierres d’infinité

Pour célébrer l’arriver sur Disney+ d’Avengers : Inifinty War vendredi dernier, le compte Instagram de la plateforme a publié une courte vidéo donnant des nouvelles des pierres d’infinité. Dans le film, Thanos détruit les six artefacts après les avoir utilisées pour éliminer la moitié de la vie dans l’univers. Les pierres ont donc été réduites en poussière. Et Disney le confirme.

Crédit : Marvel

La vidéo présente des informations déjà connues par les fans sur les six pierres d’infinité. On retrouve notamment le lieu où elles se trouvaient dans la galaxie, et la liste des films dans lesquelles elles sont chacune apparut. Un détail clé est cependant mis en avant : leur statut actuel. Et tel qu’on s’y attendait, Disney confirme que toutes les pierres sont bien « détruites ».

Les pierres d’infinité bientôt de retour dans le MCU ?

Il semblerait que les célèbres artefacts de la saga Infinity aient donc bel et bien disparu. Mais cela ne veut certainement pas dire qu’on ne les reverra pas. Rappelons que plusieurs films et séries Marvel futurs joueront en effet avec le concept d’univers alternatif et de voyage dans le temps. C’est le cas notamment de Doctor Strange in the multiverse of madness, ou encore du show Disney+ Loki. Croiser les pierres d’infinité d’une autre réalité que celle de la récente saga Avengers semble donc tout à fait plausible.

Il est également possible que l’on revoie les mêmes pierres, mais à un autre moment. Les Éternels, un des films les plus attendus de la phase 4 pourrait en effet revenir sur leur origine. L’intrigue s’étendra en effet sur plusieurs millénaires et s’intéressera au conflit entre les Éternels et les Déviants, dont fait partie Thanos. Le film pourrait ainsi lever le voile sur l’histoire très lointaine de plusieurs personnages, mais aussi sur celle d’artefacts de l’univers Marvel.

Il faudra cependant être patient pour en savoir plus. Eternals ne sortira au cinéma qu’en février 2021. En attendant, les fans de Marvel pourront découvrir an août prochain Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, première série de la phase du MCU diffusée sur Disney+.

Source : We got this covered