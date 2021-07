Avengers Endgame : Tony Stark présageait sa mort

Tony Stark pourrait bien avoir fait allusion à sa propre mort qu’il présageait dans Avengers : Endgame. Les fans ne s’en sont peut-être pas aperçus ou ils ne voulaient tout simplement pas admettre la disparition brutale d’Iron Man du Marvel Cinematic Universe. Quoi qu’il en soit, Tony Stark interprété par Robert Downey Jr. et qui a failli être joué par Tom Cruise a probablement donné des indices sur son sacrifice ultime.

Le sacrifice de Tony Stark – Crédit : Marvel Studios

Dans Avengers : Infinity War, Doctor Strange révèle que : « j’ai avancé dans le temps… pour voir des futurs alternatifs. Pour voir toutes les issues possibles du conflit à venir » en faisant référence au combat des Avengers contre Thanos. Star-Lord lui demande alors combien de futurs alternatifs il a vus, ce à quoi il répond « 14 000 605 » avant d’ajouter qu’un seul scénario est la victoire des Avengers contre Thanos. Il s’agit bien évidemment du sacrifice d’Iron Man. Une théorie a d’ailleurs émis la possibilité que Doctor Strange a laissé Iron Man mourir.

Tony Stark s’attendait à une fin terrible dès le début

Dans Avengers : Endgame, les super-héros réussissent à inverser le fameux claquement doigt de Thanos du film précédent en voyageant dans le temps pour récupérer les 6 Pierres d’infinité. Thanos attaque alors le QG des Avengers et se montre plus puissant que les super-héros. Captain America gît sur le sol et Tony Stark lui dit : « quand on provoque le temps, il finit par se venger ». La manière dont Robert Downey Jr. prononce cette phrase lourde de sens laissait déjà présager une chose terrible.

De plus, Tony Stark s’attendait à ce que le voyage temporel ait de lourdes conséquences. Lorsque les Avengers sont venus lui demander de l’aide, il leur a dit : « je crois que le résultat le plus probable sera notre disparition collective ». Après avoir découvert comment voyager dans le temps, Tony Stark a eu une discussion avec sa femme Pepper Potts. Il semblait alors réfléchir s’il était prêt à mourir ou non. Il a finalement voyagé dans le temps.

Enfin, sa conversation avec Pepper Potts ressemblait fortement à un adieu et la phrase qu’il a dite à Captain America prouvait qu’il s’attendait à un sacrifice conséquent. Tony Stark s’est donc sacrifié pour sauver le monde, faisant écho à la fameuse réplique de Captain America : « on va le faire, quel qu’en soit le prix ». D’ailleurs, selon une théorie des fans de Marvel, Tony Stark aurait pu survivre au Gant de l’Infini grâce au Tesseract.

Source : Screen Rant