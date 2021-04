Avengers : Et si Doctor Strange avait laissé Tony Stark mourir ?

Crédit : Marvel Studios

Avengers: Endgame a été un grand bouleversement pour les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU). Plusieurs héros ont tiré leur révérence, comme Steve Rogers, laissant la place à un Captain America beaucoup moins sympathique. Sans oublier la disparition de Tony Stark/Iron Man, terrassant alors Thanos. Et si la quatrième phase a débuté avec WandaVision et Faucon et le Soldat de l’Hiver sur Disney+, la troisième n’a pas dit son dernier mot. Beaucoup de théories fleurissent sur la toile et la dernière en date va vous surprendre. Il est possible que Doctor Strange, qui pourrait affronter Wanda, ait délibérément laissé Tony Stark mourir…

Un univers dans lequel Tony Stark survit ?

Et si Doctor Strange n’avait rien fait pour empêcher la mort de Tony Stark ? C’est la dernière théorie en date des fans, chacun aura son avis dessus ! Cette théorie veut que le sorcier, parmi les 14 millions d’univers parallèles, a opté pour celui dans lequel Iron Man meurt face à Thanos. Pourtant, Doctor Strange le dit lui-même : il a vu le résultat de tous les combats entre les deux personnages. Le sorcier a expliqué que dans un seul univers, Tony Stark était capable de terrasser le Titan mais en échange de sa vie. Les fans ont un gros doute sur ce calcul mathématique et mettent en doute la parole de Doctor Strange.

Selon l’auteur de cette théorie, il semble absurde que la seule issue possible avec des millions d’univers soit la mort de Tony Stark. Beaucoup abondent dans ce sens, expliquant l’absurdité d’une telle finalité. Mais pourquoi Doctor Strange aurait accepté de sacrifier l’un des Avengers ? La réponse se trouve dans les actes passés de Tony Stark. Car le milliardaire est à l’origine d’énormément de vilains, aussi bien Mysterio que le Vautour, Ultron, etc. La théorie veut donc que dans les univers où Iron Man survit face à Thanos, les conséquences aient été plus lourdes. Il est possible que Doctor Strange ait vu que Tony Stark allait continuer à créer des vilains. Son génie et sa volonté de protéger la Terre qu’importe les sacrifices ont pu avoir raison de l’homme.

Tony Stark aurait pu garder les Pierres de l’Infini

Il est possible qu’en terrassant Thanos, Tony Stark ait décidé de garder les Pierres de l’Infini pour faire face aux menaces extraterrestres à venir. Il est expliqué que dans Avengers, après l’attaque de New-York, l’homme s’est montré inquiet à l’idée de menaces venues d’ailleurs. Tony Stark a même pensé recouvrir la Terre d’une armure « même si cela a un impact sur nos précieuses libertés ». Le héros aurait pu virer totalement parano, justifiant de le laisser disparaître.

Bien évidemment, il ne s’agit que d’une théorie. Rien n’indique que les scénaristes du MCU aient vraiment pensé à cela. Le sacrifice d’un personnage important pour marquer les spectateurs peut également être une justification à la disparition de Tony Stark.

