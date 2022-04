Avengers Endgame : une scène avec Iron Man et Nebula a été improvisée

Dans Avengers : Endgame, une scène avec Iron Man (Robert Downey Jr.) et Nebula (Karen Gillan) a été improvisée en direct devant les caméras par les deux acteurs. Karen Gillan s’est confiée sur l’improvisation de cette scène au début du film.

L’actrice Karen Gillan qui interprète Nebula dans le MCU a révélé quelques anecdotes sur les coulisses d’Avengers : Endgame (2019). Au début du film, les studios Marvel avaient préparé une scène en tête-à-tête entre Nebula et Tony Stark, alias Iron Man, joué par Robert Downey Jr. Selon Karen Gillan, cette scène a été complètement improvisée par elle et l’acteur d’Iron Man qui présageait ce qui lui arriverait à la fin.

Nebula (Karen Gillan) dans Avengers : Endgame – Crédit : Marvel Studios

Dans cette scène, les deux personnages du MCU sont seuls à bord du vaisseau spatial Milano. Ils passent donc le temps à jouer au « paper football » ou football en papier. Le principe est simple. Une feuille de papier pliée en forme de triangle représente le ballon que les joueurs doivent envoyer du bout des doigts pour qu’il atterrisse dans le but adverse.

Karen Gillan a improvisé « une bonne partie de Nebula » dans Avengers : Endgame

Au début de la scène de paper football, la fille adoptive de Thanos et sœur adoptive de Gamora est frustrée car elle n’arrive pas à jouer. Patient, Tony Stark lui explique comment cela fonctionne. Au bout de quelques essais, Nebula finit par réussir à gagner la partie. La guerrière impitoyable est alors de meilleure humeur. En fait, le déroulé de cette scène ne figurait pas dans le script d’Avengers : Endgame.

Dans une interview accordée à The Wrap, Karen Gillan a déclaré que « j’ai improvisé une bonne partie de Nebula. Parce que je ne sais pas si vous avez vu Endgame, ce qui est une question ridicule. Mais en gros, tout ce qui se passait avec Robert Downey Jr. au début était improvisé ». En effet, le script détaillait seulement que Nebula qui aurait pu mourir avec le Gant d’Infinité et Tony Stark jouaient au football en papier et mangeaient à bord du vaisseau.

Selon Karen Gillan, « on a fini par improviser parce qu’il [Robert Downey Jr.] est un improvisateur incroyable ». Les deux acteurs ont ainsi réussi à montrer à quel point il était important pour Nebula de gagner quelque chose. D’ailleurs, ce n’est pas la seule fois où Karen Gillan a eu l’occasion d’improviser les faits et gestes de son personnage dans le MCU. Dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, Nebula recrache un morceau de Yaro Root et déclare que « ce n’est pas mûr ». Enfin, Karen Gillan a aussi confirmé qu’elle improvise à nouveau dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 attendu pour 2023 qui signera la fin de l’équipe actuelle de superhéros.

Source : CBR