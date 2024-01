Tetris : à 13 ans, ce jeune prodige est le premier à finir le jeu sur NES

Tetris NES © Le Jeu C’est Sérieux / YouTube

Le principe de Tetris est simple : empiler des pièces géométriques qui descendent de l’écran pour former des lignes complètes et les faire disparaître. Mais à mesure que le joueur progresse dans les niveaux, le jeu devient de plus en plus rapide et difficile.

Sur la version NES de 1989, une limite de vitesse est atteinte au niveau 29, rendant le jeu incontrôlable. À ce stade, le jeu se fige et devient simplement injouable. Jusqu’à récemment, aucun joueur humain n’avait réussi à atteindre cet écran sur la version NES.

34 ans plus tard, un jeune prodige a enfin terminé Tetris sur NES

C’est là qu’intervient Blue Scuti, un jeune prodige âgé de 13 ans. Depuis décembre 2021, il s’est imposé comme un joueur compétitif, remportant plusieurs tournois en ligne et battant plusieurs records du monde.

Le 2 janvier 2024, Blue Scuti a réussi à planter Tetris après environ 38 minutes de jeu continu : l’écran a gelé, la musique est restée coincée sur une note sans fin. Il a partagé son exploit sur sa chaîne YouTube, où sa vidéo a récolté plus de 50 000 vues en quelques jours.

Son arme secrète ? Une technique appelée rolling (« roulement ») consistant à faire tourner la manette de la NES pour augmenter la vitesse de déplacement des pièces. Cette méthode de jeu permet d’appuyer sur le D-pad au moins 20 fois par seconde (au lieu de 12 fois environ).

Avec plus de 520 millions d’exemplaires vendus, Tetris est toujours en tête de liste des jeux les plus populaires de tous les temps. Le jeu peut être joué sous une forme ou une autre sur presque tous les ordinateurs et téléphones de jeu du marché. Rappelons qu’un film est également sorti sur Apple TV+.