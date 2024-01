Starfield : la grande mise à jour tant attendue est enfin là, voici les nouveautés

Bethesda déploie avec un peu de retard la grosse mise à jour de Starfield tant attendue par les joueurs. Le patch 1.9.47 apporte de nombreuses améliorations et correctifs au RPG qui devraient rendre l’aventure plus agréable à vivre.

Lors de son lancement en septembre 2023, Starfield a reçu un accueil plutôt critique de la part des joueurs. Microsoft et Bethesda s’attendaient peut-être à ce que le titre dépasse la note de 9/10 sur Metacritic, mais le RPG s’en trouve aujourd’hui très loin avec son évaluation de 6,9/10.

Selon les joueurs Steam, Starfield est même le pire jeu du studio américain connu aussi pour The Elder Scrolls et Fallout. Pour tenter de (re)conquérir une partie du public, le déploiement d’une mise à jour colossale dans le AAA était attendue pour ce début d’année. Ce gros patch vient enfin de sortir et voici ce qu’il change.

Le patch 1.9.47 de Starfield est enfin là et règle de nombreux problèmes

À l’origine, la nouvelle MAJ de Starfield devait arriver ce 17 janvier sur Xbox et PC. Après un petit retard, Bethesda vient enfin de déployer le patch du jeu. Le studio américain a fourni un travail important étant donné le nombre important de correctifs que contient la mise à jour 1.9.47 de Starfield.

Du côté des graphismes, les développeurs règlent de nombreux soucis, ce que les joueurs devraient apprécier. Par exemple, Bethesda réduit les effets de clignotement sur des effets visuels comme les tempêtes de sable ou les chutes d’eau. Les amateurs de beaux plans apprécieront l’amélioration de la visibilité des reflets solaires aux levers et couchers de soleil.

Sur PC, le patch corrige aussi des problèmes graphiques affectant le FSR2 et le DLSS comme le bruit et les points noirs. Quelques bugs bloquants qui tourmentaient les joueurs disparaissent aussi de Starfield. Les commandes pouvaient notamment se bloquer lorsqu’un compagnon vous parlait sans entrer dans l’interface de dialogue au moment où vous sortiez du vaisseau.

La communauté devrait donc un peu mieux apprécier l’aventure après cette MAJ, sans avoir besoin de passer 600 heures sur Starfield comme ce passionné. Bethesda précise que l’équipe de développement continuera « à effectuer des mises à jour régulières toutes les six semaines environ ».

Voici la liste des correctifs les plus importants du patch 1.9.47 de Starfield. Notez que la MAJ est disponible seulement sur Steam Bêta avant d’arriver pour tout le monde rapidement.

ANIMATION

Résolution d’un problème qui faisait que les yeux du joueur restaient fermés au lieu de cligner en vue troisième personne

Résolution d’un problème rare qui faisait que de légers sauts d’animation pouvaient apparaître en troisième personne

CRÉATURES ET ENNEMIS

Résolution d’un problème qui faisait que certaines créatures devenaient invisibles sans raison sur certaines planètes

Résolution d’un problème qui faisait que certains ennemis restaient debout au lieu de tomber au sol

ÉQUIPAGE ET COMPAGNONS

Résolution d’un problème qui faisait que les membres d’équipage et les compagnons se plaçaient près du cockpit après avoir effectué un voyage rapide jusqu’au vaisseau

Compagnons : résolution d’un problème qui faisait que les contrôles du jeu se bloquaient lorsqu’un compagnon vous parlait sans entrer dans l’interface de dialogue en même temps que vous vouliez sortir du vaisseau

GÉNÉRAL

Résolution d’un problème qui empêchait les utilisateurs Windows de sauvegarder si leur nom d’utilisateur contenait certains caractères (PC)

Résolution d’un problème qui faisait que les contrôles du jeu se bloquaient ou que le jeu subissait un crash après avoir chargé une sauvegarde rapide en mode ciblage

Résolution d’un problème qui faisait que le marqueur du joueur suivait la caméra sur la carte de la surface

Résolution d’un problème qui faisait que le panneau d’ascenseur de la Trade Tower de Néon clignotait furieusement

Amélioration de l’apparence des matériaux du kiosque de Ryujin pendant les heures nocturnes

Résolution d’un problème qui faisait que les portes du sas semblaient parfois flotter dans le ciel lorsque vous arriviez à un nouvel endroit.

Résolution d’un problème qui faisait que du texte indésirable apparaissait sur l’interface utilisateur du constructeur de vaisseaux

Résolution d’un problème qui faisait que la session de jeu ne recommençait pas correctement après une extinction en mode économie d’énergie (Xbox)

Diverses améliorations de stabilité

GRAPHISMES

Support amélioré pour les grandes résolutions (32:9, 21:9 and 16:10)

Support amélioré pour les étoiles avec une géométrie de disque solaire

Les ombres apparaissent désormais sur les anneaux planétaires depuis la surface de la planète

Amélioration des yeux et de la peau des personnages dans les foules

Amélioration des reflets de l’eau

Amélioration des ombres de contact sur la peau du personnage (Xbox et PC Moyen/Élevé/Ultra)

Amélioration des ombres de contact sur les vêtements du personnage (PC Élevé/Ultra)

Amélioration des ombres de contact en première personne (PC Ultra)

Amélioration de l’éclairage dans le menu de création de personnage

Réduction de l’apparition de bugs mineurs pendant les transitions de caméra dans les cinématiques

Réduction des effets de clignotement sur de nombreux effets visuels (tempête de sable, bassins de liquide corrosif, chute d’eau)

Résolution d’un problème rare qui faisait que la caméra se verrouillait pendant que le joueur était en mode scanner à observer de la faune volante (Xbox)

Résolution d’un problème qui faisait que les contrôles se verrouillaient lors de l’ouverture d’un menu de jeu juste avant de déclencher un dialogue avec un autre personnage

Résolution de divers problèmes d’apparition d’ombres, de clignotement et autres bugs visuels

Amélioration de la visibilité des reflets solaires aux levers et couchers de soleil

Résolution d’un problème de clignotement des écrans numériques et de télévision

Ajustement du flou lumineux lors de l’activation du scanner portable

Amélioration de l’apparence des nuages pendant les transitions météo

Résolution d’un problème de lisibilité dans la carte stellaire lors de l’utilisation des grandes polices d’écriture dans les menus.

Résolution d’un crash qui pouvait survenir lors du passage en DLSS avec la résolution dynamique activée (PC)

Résolution d’un problème qui provoquait des clignotements et des retards à l’affichage des ombres après être sorti du mode pause

Résolution de divers problèmes graphiques affectant le FSR2 et le DLSS (bruit, points noirs, ghosting)

Résolution d’un problème qui provoquait des clignotements lors de l’utilisation du scanner portable avec le DLSS activé

Résolution d’un problème qui affectait les conditions lumineuses lors de l’atterrissage sur une planète

Amélioration de l’éclairage dans 73 lieux

Résolution de divers problèmes de géométrie, texture et ghosting

AVANT-POSTES

Résolution d’un problème qui faisait que les objets supprimés réapparaissaient lors du retour à un avant-poste

Résolution d’un problème qui faisait que les dégâts environnementaux persistaient même après la suppression de la source de danger dans un avant-poste

Résolution d’un problème qui faisait que les liaisons cargo d’un avant-poste étaient supprimées de la liste du terminal en cas de connexion, déconnexion et reconnexion à une autre liaison cargo pendant la séquence d’atterrissage du vaisseau cargo

Résolution d’un problème qui faisait que les mallettes d’arme construites par les joueurs dans un avant-poste généraient des armes et des munitions après avoir chargé la partie

POUVOIRS

Résolution d’un problème rare qui faisait que le pouvoir Temps déphasé restait actif

Résolution d’un problème qui permettait d’atteindre des vitesses extrêmes en zéro G à l’aide du pouvoir Temps déphasé

Le pouvoir Laser solaire prend désormais en compte les coups critiques

QUÊTES ET RENCONTRES ALÉATOIRES

Pouvoir absolu : résolution d’un problème qui faisait qu’une tablette de données n’apparaissait pas dans le coffre et empêchait de terminer l’objectif optionnel “Trouvez des preuves pour faire chanter Ayumi Komiko”

Vérification d’antécédents : résolution d’un problème qui provoquait un verrouillage des contrôles lorsque la sécurité repérait le joueur

Vaisseau à l’abandon : résolution d’un problème qui empêchait le joueur d’atteindre le fauteuil de pilotage s’il n’avait pas accès au verrouillage avancé

Échos du passé : résolution d’un problème qui faisait que Delgado se retrouvait coincé en bas de l’escalier pendant l’étape “Continuez à explorer le Verrou” et qui pouvait survenir si le joueur quittait le Verrou pendant le dialogue d’histoire de Delgado

Échos du passé : résolution d’un problème qui faisait que les armes de Mathis et Delgado devenaient invisibles

L’œil du cyclone : résolution d’un problème qui faisait que le transfert des données ne commençait pas après avoir placé le noyau de données

L’œil du cyclone : résolution d’un problème qui empêchait le message d’amarrage d’apparaître sur l’Héritage si le joueur se désamarrait de l’Héritage et rechargeait une sauvegarde avant d’avoir commencé la mission

Étage de la direction : résolution d’un problème qui faisait que le joueur pouvait se retrouver coincé sur une chaise dans la salle de conférences du siège de Ryujin Industries

Problèmes de communication : résolution d’un problème qui empêchait le joueur de finir la quête s’il mettait à terre tous les membres du pacte de défense (Alban Lopez, Jacquelyn Lemaire et Chanda Banda)

Fantassin : résolution d’un problème qui faisait que la porte menant à Lezama pouvait parfois se retrouver verrouillée si le joueur quittait le lieu pendant la quête et revenait plus tard

L’ennemi intérieur : résolution d’un problème qui faisait que les portes de la salle des tunnels à vapeur où se déroule la transformation de l’horrimorphe se retrouvaient bloquées

La fin de l’Héritage : résolution d’un problème qui empêchait le joueur d’interagir avec Delgado lorsqu’il se trouvait de l’autre côté de la vitre dans le centre de commandement de la Clé

La fin de l’Héritage : résolution d’un problème spécifique à une pile de débris dans laquelle le joueur pouvait se retrouver coincé en essayant d’atteindre le mess

Un manque cruel : résolution d’un problème qui empêchait un dialogue entre Sarah et Walter de se lancer dans la Loge

Pas de gestes brusques : résolution d’un problème qui faisait que les compagnons ne suivaient pas le joueur pendant des quêtes personnelles

La traque : résolution de divers problèmes en lien avec Mei Devine qui faisaient qu’elle n’était plus accessible lors de l’étape “Écoutez l’introduction de Mei Devine”

La traque : résolution d’un problème qui provoquait un verrouillage des contrôles lorsque le joueur s’asseyait à table pour parler avec Jade MacMillan

Un pouvoir venu d’ailleurs : résolution d’un problème qui faisait que certains temples astriens et perturbations du scanner n’apparaissaient pas et pouvaient empêcher d’obtenir tous les pouvoirs astriens de cet univers

L’étoffe des héros : résolution d’un problème qui empêchait les objectifs de progresser lorsque le joueur parlait à Naeva et Jasmine dans la salle d’ingénierie

Le Nid vide : résolution d’un problème qui faisait que l’arme de Sam Coe devenait invisible lorsqu’il se trouvait à l’intérieur de la maison de Jacob

Cœur de Mars : résolution d’un problème affectant un autre lieu et qui pouvait potentiellement empêcher la récupération du Cœur de Mars

Reliques de guerre : résolution d’un problème qui empêchait Kaiser de se déplacer sur le lieu de la mission

Les fondations de l’espoir : résolution d’un crash qui pouvait survenir à la suite d’un enchaînement d’actions précis du joueur

VAISSEAUX ET PERSONNALISATION DE VAISSEAU

Résolution d’un nouveau problème qui faisait qu’un astéroïde se mettait à suivre un vaisseau dans l’espace

Résolution d’un problème qui faisait que la trappe d’accès à un vaisseau devenait inaccessible après avoir changé de vaisseau principal

Résolution d’un problème qui faisait que le vaisseau pouvait se retrouver dans un état non souhaité lorsque le joueur tentait d’effectuer un voyage rapide pendant une astroportation

Résolution d’un problème qui pouvait survenir en entrant en mode ciblage immédiatement après avoir sélectionné une astroportation

Résolution d’un problème qui faisait que le vaisseau légendaire pouvait mettre trop de temps avant de recommencer à tirer une fois ses armes réparées

La difficulté des combats spatiaux devrait désormais augmenter de façon semblable à celle des combats au sol au fur et à mesure des traversées successives de l’Unité

Résolution d’un problème qui faisait que charger une sauvegarde de sortie de jeu en étant amarré à une station spatiale provoquait un changement de nom des vaisseaux

Résolution d’un problème qui faisait que les vaisseaux capturés pouvaient disparaître après avoir rechargé le jeu à la surface d’une planète

COMPÉTENCES

Régénération : l’effet visuel de la compétence Régénération ne se reproduit plus à chaque fois que le scanner portable est ouvert en troisième personne

Analyse : résolution d’un problème qui affectait la progression des défis d’analyse avec les ressources minérales

ARMES ET OBJETS

Résolution d’un problème qui faisait que la mauvaise quantité de recharge pouvait être appliquée lors de la consommation d’un kit d’urgence

Résolution de problèmes de profondeur de champ et de zoom avec les lunettes des armes

Résolution d’un problème qui faisait que les effets sonores des armes continuaient de se jouer après avoir tué un ennemi

Résolution d’un problème qui faisait que l’état des tourelles n’était pas correctement restauré après avoir effectué une sauvegarde et un chargement

Résolution d’un problème qui faisait que la lumière du casque ne réapparaissait pas en troisième personne après avoir effectué une sauvegarde et un chargement

