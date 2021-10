Bande-annonce Scream 2022 : le tueur a modernisé ses méthodes

Scream 5, appelé simplement Scream sort 11 ans après le dernier opus. Nos vieux Sydney Prescott, Gale Weather et Dewey Riley reviennent souffrir ces horreurs pour notre plus grande distraction.

Scream. Ceux qui n’ont pas été marqués par cette franchise n’ont probablement pas encore la trentaine. Elle raconte l’histoire de Sidney Prescott (Neve Campbell), une lycéenne toujours aux prises avec le meurtre de sa mère et qui commence à être hantée par un tueur masqué connut sous le nom de « Ghostface ». Alors que ses connaissances se font massacrer une par une, Sidney et ses alliés vont découvrir la vérité sur « Ghostface » et arrêter les folies meurtrières. Malheureusement pour elle, ce n’était que le début d’années de terreur, car le tueur reviendra…

« Ghostface », le tueur au masque de fantôme – Crédits : Spyglass Media Group

Le premier opus, réalisé par Wes Craven, avait relancé le genre, alors en pleine décrépitude dans les annees 90. Et bien sûr, traumatisé son lot de jeunes gens. Très généreux en terme d’hémoglobine, ce réalisateur était allé jusqu’à mettre en place des stratagèmes pour berner la censure. Ce faisant, Wes Craven avait continué la série jusqu’à arrêter en 2011 avec le numéro 4. Lassé qu’il fût de réceptionner des scénarii parfois livrés le jour même du tournage. Puis il est décédé. Et puis Harvey Weitein, qui était à la production est parti en prison. Espérons qu’au moins ces 11 années ont laissé aux nouveaux scénaristes le temps de nous concocter une belle suite.

À voir aussi > Chucky : la série débute son tournage

Scream 2022 se modernise sans oublier le passé

Le film ramène le trio original de survivants et présentera une nouvelle génération de victimes ainsi qu’un nouveau « Ghostface ». Cette fois, il semble que le tueur s’en prenne à ceux qui sont en quelque sorte liés aux tueurs précédents de la franchise Scream. Ce nouvel opus promet d’être rempli de nostalgie et de beaucoup de sang.

Et avec cette nouvelle bande-annonce, les choses semblent plutôt bien commencer. On y voit une nouvelle victime revivre la même situation que la première victime du premier Scream. À la différence que, cette fois-ci, notre tueur s’amuse avec les nouvelles technologies. Messageries, verrouillage de la maison contrôlé par téléphone…autant de gadgets qui semblerait-il viennent booster la créativité de notre tueur en série. Souhaitons aux victimes d’en faire de même. Notre époque recèle d’outils inattendus comme ce drone, par exemple, qui détecte les cris humains.

Quoi qu’il en soit, il reste difficile d’en savoir plus sur le film. Tourné en 2020, ses créateurs sont allés très loin pour éviter que les détails du scénario réel ne soient divulgués avant la sortie du film. Ils ont non seulement créé plusieurs versions du scénario, mais aussi filmé des scènes qui apparaîtront pas. Patience donc, Scream sortira en janvier 2022.

Source : screenrant