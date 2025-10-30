Bientôt, vous pourrez acheter via ChatGPT grâce à PayPal

L’écosystème ChatGPT continue de se développer. OpenAI vient d’annoncer un partenariat avec PayPal, qui permettra bientôt d’effectuer des paiements directement dans le chatbot.

Achetez dans ChatGPT avec PayPal dès 2026

ChatGPT est aujourd’hui reconnu dans le monde entier. Toutefois, les revenus générés par l’IA ne suffisent pas encore à couvrir les dépenses d’OpenAI. La société cherche donc à multiplier les moyens de monétiser les contenus produits par son assistant intelligent. Pour cela, elle explore plusieurs pistes, comme les abonnements payants, les fonctionnalités premium et les partenariats stratégiques avec d’autres entreprises. Le partenariat avec PayPal fait partie de cette stratégie.

Des paiements intégrés dès 2026

Grâce à ce partenariat, les utilisateurs pourront effectuer des recherches de produits dans ChatGPT et finaliser leurs achats sans quitter le chatbot. Le paiement se fera via PayPal, ce qui simplifiera considérablement l’expérience d’achat.

Cette fonctionnalité sera disponible dès 2026 et utilisera le système Instant Checkout, présenté par OpenAI aux États-Unis le mois dernier et développé en collaboration avec Stripe. Instant Checkout permet d’acheter des produits directement dans la conversation avec ChatGPT, sans passer par une autre page. Aux États-Unis, elle fonctionne déjà avec Etsy et sera bientôt disponible pour plus d’un million de vendeurs sur Shopify.

Une annonce qui dynamise le marché

Alex Chriss, PDG de PayPal, rappelle : « Chaque semaine, des centaines de millions de personnes utilisent ChatGPT pour les aider dans leur quotidien, notamment pour trouver des produits. Et plus de 400 millions d’entre elles utilisent PayPal pour leurs achats. »

L’annonce a immédiatement été bien reçue par le marché. Le cours de l’action PayPal a augmenté de 10 % le jour de la signature du partenariat. Les investisseurs voient dans cette collaboration une validation de l’idée de transformer ChatGPT en plateforme de commerce en ligne.

Source: Neowin