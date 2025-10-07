ChatGPT s’ouvre à Canva, Spotify, Coursera… et peut désormais piloter vos applications

OpenAI permet à ChatGPT de contrôler des applications comme Canva, Spotify et Coursera

Lors de son événement DevDay, OpenAI a présenté une nouvelle plateforme qui permet aux applications tierces de se connecter directement à son chatbot. Cette nouveauté fait de ChatGPT un vrai assistant capable de dialoguer avec d’autres outils du quotidien.

L’interface, appelée Apps SDK, permet aux développeurs de connecter leurs applications à ChatGPT. Ainsi, les utilisateurs pourront demander au chatbot d’effectuer des actions dans ces applications, simplement en lui parlant dans la conversation. Par exemple, ChatGPT pourra créer une playlist sur Spotify, générer un visuel sur Canva et encore rechercher un logement sur Booking.com.

Quelles sont les applications compatibles avec ChatGPT ?

Dès son lancement, plusieurs applications sont déjà compatibles : Canva, Coursera, Spotify, Figma, Expedia, Booking.com et Zillow. D’autres suivront bientôt, comme Khan Academy, Tripadvisor et Uber. Grâce à cette ouverture, les possibilités d’utilisation de ChatGPT deviennent presque infinies, puisque chaque développeur pourra y ajouter ses propres fonctions.

Cependant, tout le monde ne pourra pas en profiter immédiatement. OpenAI a précisé que cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les utilisateurs anglophones et qu’elle n’est pas encore accessible dans l’Union européenne. La société promet toutefois un déploiement prochain en Europe.

Cette annonce arrive alors que ChatGPT continue de battre des records d’utilisation. Le chatbot compte désormais plus de 800 millions d’utilisateurs actifs par mois, contre 700 millions par semaine en août. Du côté des développeurs, plus de 4 millions utilisent déjà l’API d’OpenAI pour créer de nouveaux outils. L’entreprise indique que son infrastructure traite plus de 6 milliards de tokens chaque minute, preuve de l’ampleur croissante de son écosystème.

OpenAI ne s’est pas arrêté là

Lors du même événement, la société a aussi lancé officiellement Codex, son outil de codage intelligent. Déjà testé depuis mai, Codex aide les développeurs à générer du code à l’aide de l’IA, directement dans leurs éditeurs ou terminaux. Selon OpenAI, l’usage quotidien de Codex a été multiplié par dix depuis août, et la version GPT-5-Codex a déjà traité plus de 40 000 milliards de tokens en seulement trois semaines.

Pour accompagner ce lancement, OpenAI propose également un SDK Codex, qui permet d’intégrer ses fonctions dans différents environnements de travail, comme Slack. Cette intégration permettra, par exemple, d’attribuer des tâches et d’automatiser des processus directement depuis l’outil de messagerie.

Source : OpenAI