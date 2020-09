Bill Gates explique ce qui fait la différence entre Elon Musk et Steve Jobs

Elon Musk et Steve Jobs, 2 grands patrons souvent comparés.

Si Bill Gates a quitté la tête de Microsoft, il n’en a pas pour autant quitté les médias. C’est toutefois plus souvent en sa qualité de philanthrope et pour parler de ses positions sur la pandémie de Covid-19 que pour avoir été à l’origine du célèbre Windows qu’il est interviewé. Mais une question de l’entrevue avec Bloomberg fait exception.

« Elon Musk est-il le nouveau Steve Jobs ? »

C’est en tant qu’ancien grand patron du gigantesque empire Microsoft qu’Erik Schatzker lui a posé une question quelque peu surprenante. Alors que les deux hommes s’entretenaient sur le sujet du changement climatique et par conséquent des véhicules électriques, que Bill Gates considère comme la « partie facile » de l’économie verte, Tesla et Elon Musk sont arrivés sur la table. Le journaliste en a profité pour lui poser une question franche et directe.

« Elon Musk a lancé une entreprise de véhicules électriques. Il construit des fusées réutilisables. Il est même innovateur dans les technologies de construction de tunnels. Les gens l’ont souvent décrit comme le nouveau Steve Jobs. Vous connaissiez Jobs. Elon Musk est-il le nouveau Steve Jobs ? » Alors que l’on aurait pu attendre une réponse langue de bois, Bill Gates s’est lancé dans une courte description de la personnalité de ces 2 grands patrons.

Une animosité palpable entre Musk et Gates

Selon lui : « Elon est davantage un ingénieur pratique. Steve était un génie du design, pour choisir les gens et pour le marketing ». Il ajoute : « Vous ne rentreriez pas dans une pièce en les confondant l’un avec l’autre ». Cela confirme ce que l’on sait d’Elon Musk, qui notamment passait ses nuits à la Gigafactory pour tenter de combler les retards de productions de la Model 3 en 2018 en dormant à même le sol. En ce qui concerne Steve Jobs, tous reconnaissent son charisme et ses prises de décision pour l’essentiel couronnées de succès.

Si la description que fait Bill Gates d’Elon Musk reste polie, les deux hommes ne s’entendent pas. Récemment, ils se sont lancé des piques par Twitter au sujet des semi-remorques électriques qui « ne seront jamais une solution pratique » pour l’ancien patron de Microsoft, ce à quoi le patron de Tesla a répondu qu’il ne savait pas de quoi il parlait. De plus, Bill Gates n’a pas apprécié la critique du gouvernement de Californie dont les mesures contre le Covid-19 étaient comme fascistes par Elon Musk.

