Black Myth Wukong : 30 minutes de gameplay fuitent sur YouTube, le jeu est superbe

Black Myth : Wukong sort dans quelques jours et forcément certains ne respectent pas l’embargo sur les vidéos. Sur YouTube, 30 minutes de gameplay peuvent se regarder, montrant ce qui semble être le début du jeu et quelques combats de boss intéressants.

Crédit : Game Science

La sortie de Black Myth: Wukong est prévue pour la semaine prochaine et il fait sans nul doute partie des jeux vidéo les plus attendus en 2024. Les développeurs de Game Science promettent de nous plonger dans un univers inspiré de la mythologie de leur pays, la Chine. Car avant d’être un champion de League of Legends, Wukong est avant tout le protagoniste de La Pérégrination vers l’Ouest, un classique de la littérature chinoise du 16ème siècle.

Alors que nos collègues de la presse vidéoludique ont pour certains déjà rendu leur test, les fuites se multiplient. Cette nuit, une vidéo de gameplay de 30 minutes était uploadée sur YouTube par un certain Icefrzzy. Elle nous montre une longue séquence de combat contre des boss et d’exploration dans l’action-RPG. À l’écriture de ces lignes, la vidéo était encore ligne. Vous pouvez la visionner ci-dessous :

Black Myth: Wukong ressemble comme deux gouttes d’eau à un Souls

Au visionnage de cette vidéo Black Myth : Wukong pourrait déjà rejoindre notre liste des meilleurs Souls-like. Elle entre directement dans le vif du sujet avec un combat intense contre un boss, dans une arène entourée de géants aux costumes inspirés de légendes chinoises. L’un d’entre eux fend d’un coup de hache une montagne entière : impressionnant.

Sun Wukong est vaincu lors de ce premier combat, qui semble-t-il fait partie du début de la quête principale, avec une forte composante cinématique. Vous excuserez notre manque de maîtrise du mandarin comme de l’espagnol dans lequel les dialogues sont sous-titrés, car nous n’avons rien compris à l’intrigue.

À lire > PS5, Xbox, PC et Switch : les sorties jeux vidéo d’août 2024

Le jeu nous transporte alors dans un environnement qui ressemble au didacticiel. Au cours des quinze minutes suivantes, le début de l’histoire se dévoile un peu plus et le joueur part combattre des ennemis plus faciles, dans une forêt cachant d’anciennes ruines.

Ensuite, vidéo coupe et saute à plusieurs reprises dans le temps pour nous montrer des combats contre des boss. Certains semblent particulièrement réussis en termes de direction artistique, notamment cette statue chinoise animée avec une tête disproportionnée.

Le gameplay du jeu n’a pas l’air d’être révolutionnaire, puisqu’il ressemble comme deux gouttes d’eau à celui d’Elden Ring. Les combats ont l’air toutefois nerveux et rapides. Les graphismes sont superbes tout comme la direction artistique, l’action-RPG de Game Science a l’air très réussi.