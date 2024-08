Black Myth Wukong : date de sortie, prix, scénario, gameplay, tout savoir sur le jeu

Black Myth: Wukong est enfin arrivé après de nombreux mois d’attente. Si ce jeu met en avant des combats spectaculaires sur fond de mythologie chinoise, il impressionne également par la beauté de ses graphismes. Le titre du studio Game Science connaît un grand succès, et s’est écoulé à plus de 10 millions d’exemplaires en 3 jours. Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur le jeu d’action-RPG dans ce dossier.

Black Myth: Wukong était clairement l’un des jeux les plus attendus en 2024. Cet action-RPG créé par le studio Game Science nous propose de suivre l’aventure de Sun Wukong, le Roi-Singe issu des légendes chinoises, dans laquelle de nombreux boss et une difficulté conséquente, dans la lignée des Dark Souls, attendent les joueurs.

Le jeu connaît un immense succès, puisqu’il a notamment réuni plus de 2,2 millions de joueurs en simultané au cours des 24 premières heures après sa sortie. Il a par ailleurs obtenu des avis très positifs de la part des joueurs. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur Black Myth: Wukong.

Le jeu est disponible depuis le 20 août 2024 sur Playstation 5 et PC, via Steam et GeForce Now. Il est également prévu que Black Myth: Wukong sorte sur Xbox Series. Toutefois, les développeurs sont confronté à un souci technique et se voient dans l’obligation d’optimiser la version Xbox afin qu’elle réponde à leurs standards de qualité. En effet, étant donné que la Xbox Series S présente des différences de performances significatives avec le modèle X, il ne serait pas étonnant que le jeu ait des difficultés à tourner de manière fluide. Quoi qu’il en soit, en attendant de résoudre le problème, les développeurs ont repoussé la sortie du jeu sur la console de Microsoft, à une date pour le moment inconnue.

💰 Quel prix pour Black Myth Wukong ?

Le jeu n’est disponible qu’en version numérique dans deux éditions. Les joueurs PS5 peuvent se procurer la version Standard au prix de 69,99 € sur le Playstation Store. L’édition Deluxe est quant à elle proposée à 79,99 €. Les joueurs PC peuvent quant à eux jouer à Black Myth: Wukong pour 10 € de moins. En effet, l’édition Standard du jeu est proposée à 59,99 € sur Steam, et à 69,99 € dans son édition Deluxe.

L’édition Deluxe contient une arme, de l’équipement, un bibelot et des musiques tirées de la bande originale, en plus du jeu.

🐒 Quelle est l’intrigue du jeu ?

L’intrigue de Black Myth: Wukong est librement adaptée du roman « La Pérégrination vers l’Ouest » de Wu Cheng’en, publié en 1592. Le jeu suit le périple du Roi-Singe, Sun Wukong, une figure emblématique du folklore chinois, qui évolue dans un monde rempli de mythes et légendes.

Ce personnage légendaire, qui se fait appeler le Prédestiné, est notamment connu pour sa force, son agilité et sa capacité à prendre diverses formes, aussi bien minuscules comme des insectes, que géantes. Aux commandes de ce moine à l’apparence de singe, les joueurs vont vivre une aventure épique et affronter de nombreux ennemis et boss, afin de récupérer des reliques et lever le voile sur le mystère qui entoure une légende glorieuse.

Le jeu met en avant la mythologie chinoise, assez méconnue en France, et nous donne des indications par l’intermédiaire de fiches explicatives. La mise en scène travaillée et la qualité de la direction artistique contribuent par ailleurs à renforcer la dimension épique que le studio a souhaité insuffler à son jeu.

Les développeurs invite les joueurs au voyage dans cette aventure épique, où ils traverseront des décors divers et variés, passant d’un désert aride et rocailleux à des plaines enneigées. Le jeu profite d’un contenu conséquent, que l’on découvre sous forme de chapitres. Il faut entre 35 à 50 heures en moyenne pour compléter le jeu.

Akira Toriyama s’est notamment inspiré de ce grand classique de la littérature chinoise pour créer son célèbre manga Dragon Ball. En effet, les fans de Son Goku remarqueront vite les similitudes : il peut se transformer en singe géant, il dispose d’un bâton magique extensible à l’infini, et utilise un nuage magique pour se déplacer dans les airs.

🕹️ Quel gameplay pour Black Myth Wukong ?

Ce RPG d’action propose une aventure entièrement solo qui mêle combats, quêtes et exploration. Les mécaniques de gameplay sont particulièrement riches dans Black Myth: Wukong, puisque le joueur dispose de nombreux moyens qui lui permettent de multiplier les approches pour braver les obstacles du jeu, en utilisant des sorts, mais aussi des transformations.

Les combats rapides et nerveux, qui ne sont pas sans rappeler les Souls-like, offrent un défi de taille aux joueurs et bien qu’il ne soit pas possible de choisir la difficulté, celle-ci reste suffisamment bien dosée pour vous permettre d’avancer à un rythme satisfaisant.

Pour traverser les décors du jeu, passer incognito, ou encore atteindre des zones difficiles d’accès, Sun Wukong a la possibilité de se transformer par exemple en oiseau, en mouche, ou encore en rhinocéros. Durant les combats, il dispose d’une multitude de compétences, puisqu’il peut par exemple recourir au clonage, mais aussi immobiliser ses ennemis, se transformer en pierre pour bloquer les attaques, utiliser des tentacules, ou un canon pour infliger des dégâts à distance, ou encore se transformer en grand singe et décupler sa force.

Le jeu a été développé avec le moteur Unreal Engine 5 et profite en ce sens de graphismes somptueux. Toutefois, l’expérience est pour le moment plus aboutie sur PC que sur PS5. En effet, le jeu étant particulièrement gourmand, il connaît des problèmes d’optimisation sur la console de Sony, et peine à tourner dans des conditions convenables à 60 FPS.

