Bluetooth LE Audio : que faut-il attendre de cette nouvelle norme ?

Bluetooth LE Audio © SIG

Le Bluetooth LE Audio est le dernier ajout aux dizaines de normes Bluetooth déjà existantes. Cette nouvelle fonctionnalité vise à apporter une écoute plus transparente et de meilleure qualité aux appareils tout en réduisant l’utilisation de la batterie. Il est conçu pour un avenir hyperconnecté où nous ne compterons plus uniquement sur nos smartphones, ordinateurs portables ou autres appareils similaires, mais sur de nombreux appareils différents, tous à la fois.

Le marché mondial de l’audio Bluetooth était estimé à 18,8 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre les 41,1 milliards de dollars d’ici 2027. À mesure que l’industrie se développe, nous pouvons nous attendre à une sophistication accrue de la technologie audio Bluetooth, offrant des produits plus abordables, une meilleure qualité audio et plus de longévité.

Le Bluetooth LE Audio est une étape vers des produits audio plus efficaces : il faut donc s’attendre à le voir se développer dans les années à venir. Voici ce qu’est Bluetooth LE Audio et comment il pourrait changer nos vies.

Bluetooth LE Audio, qu’est-ce que c’est ?

Le Bluetooth LE Audio est basé sur une norme Bluetooth anciennement populaire : le Bluetooth LE (Low Energy). Comme son nom l’indique, Bluetooth LE permet aux appareils Bluetooth de communiquer tout en consommant un minimum d’énergie.

De nombreux appareils profitent déjà du Bluetooth LE : montres intelligentes, équipements médicaux, appareils IoT (balances intelligentes, purificateurs d’air…), trackers intelligents comme l’Apple AirTag, etc. La norme, qui a déjà 12 ans, ne transmet toutefois pas l’audio et, par conséquent, ne peut pas être utilisée avec un équipement audio comme des écouteurs et d’autres casques Bluetooth.

Annoncée en 2020 par le Bluetooth Special Interest Group (SIG), le Bluetooth LE Audio est une norme beaucoup plus récente et pas encore arrivée sur le marché. Comme le suffixe « Audio » l’indique, cette norme est destinée au transfert audio via une connexion Bluetooth à faible consommation d’énergie, ce qui n’était pas possible auparavant.

Économie d’énergie, connexion multipoint, codec LC3… Que faut-il attendre du Bluetooth LE Audio ?

Si le Bluetooth LE Audio promet d’être plus économe en énergie (et donc, de moins vider la batterie de nos appareils), il permettra également un nombre illimité de connexions avec un seul appareil tout en améliorant considérablement la qualité audio par rapport à une connexion Bluetooth standard.

En outre, le Bluetooth LE Audio sera capable d’identifier les différentes connexions d’un utilisateur et de basculer automatiquement entre ces connexions, en fonction d’exigences ad hoc. À l’avenir, des assistants de diffusion en Bluetooth pourraient même exister, améliorant la portée de la connexion d’un appareil (un peu comme les amplificateurs de Wi-Fi d’aujourd’hui). Il sera par ailleurs possible de se connecter au Bluetooth par le biais d’un QR Code.

Outre l’efficacité énergétique du Bluetooth LE Audio, l’une de ses caractéristiques essentielles est le nouveau codec nommé Low Complexity Communication Codec (aussi appelé LC3). Le codec LC3 a été développé grâce à une collaboration entre Ericsson et le Fraunhofer Institute for Integrated Circuits. Il est conçu pour offrir une meilleure qualité audio que le codec sous-bande (SBC) actuel. Bien que les appareils Bluetooth LE Audio puissent prendre en charge des codecs audio plus avancés tels que l’AAC, aptX ou LDAC, LC3 est un élément essentiel de cette norme.

À lire : Écouteurs, casques : faut-il attendre l’aptX Lossless de Qualcomm ?

Bluetooth LE Audio © SIG

Le codec LC3 offre une amélioration significative par rapport à SBC (même lorsque le débit est réduit de moitié). LC3 peut couvrir une large gamme de sons, allant d’appels audio de base à la transmission de musique de haute qualité. Les fabricants peuvent donner la priorité à la durée de vie de la batterie ou à la qualité audio, en fonction du produit et de l’usage prévu.

Le Bluetooth utilise le même spectre en 2,4 GHz que la plupart des signaux Wi-Fi et une poignée d’appareils (Smart TV, moniteurs pour bébé, anciens smartphones). La congestion des ondes, qui peut entraîner une perte de signal, sera atténuée par le codec LC3. Il prendra en charge un algorithme de dissimulation de perte de paquets (PLC) qui tentera automatiquement de combler les lacunes dans l’audio lorsqu’une partie du signal est perdue à cause d’interférences.

Quand sortira le Bluetooth LE Audio ?

Aucune date de sortie n’est encore prévue par le Bluetooth SIG, mais les premiers produits compatibles devraient commencer à être disponibles d’ici à la fin de l’année 2022. Rappelons qu’il sera compatible nativement avec Android 13. Cela signifie que tous les fabricants de smartphones Android en bénéficieront par défaut, tels que Samsung, Xiaomi, OPPO, OnePlus, etc.