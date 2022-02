Écouteurs, casques : faut-il attendre l’aptX Lossless de Qualcomm ?

Selon Qualcomm, 2022 sera (enfin) l’année de l’arrivée de l’aptX Lossless. L’entreprise a dévoilé ses puces Bluetooth de nouvelle génération dédiée aux fabricants d’écouteurs et d’écouteurs sans fil, nous portant à croire que cela sera bel et bien le cas.

aptX Lossless © Qualcomm

L’aptX Lossless de Qulacomm, l’audio haute définition sans perte, sans fil et Bluetooth, arrive bel et bien en 2022 sur nos téléphones et nos équipements audio personnels, indique la société dans un communiqué.

Le fabricant de puces affirme que ses deux nouvelles puces, la S3 et la S5, sont d’ores et déjà fournies à des clients tels que Yamaha, Cambridge Audio, Master & Dynamic et Audio-Technica — pour n’en nommer que quelques-uns. Qualcomm indique que nous pouvons nous attendre à de premiers produits équipés de la S3 ou de la S5 d’ici au second semestre de l’année 2022.

Mais alors, faut-il attendre l’aptX Lossless de Qualcomm ? Quelles sont les nouveautés ? Quelles marques en profiteront ? Voici un bref rappel de ce qui nous attend.

Le codec aptX Lossless arrive en 2022 selon Qualcomm, pour une transmission audio sans perte en Bluetooth

À l’heure actuelle, les codecs Bluetooth avancés tels que le LDAC de Sony et l’aptX-HD de Qualcomm peuvent fournir des flux audio sans fil de très haute qualité aux écouteurs. Mais ni le LDAC ni l’aptX-HD ne sont considérés comme étant « vraiment » sans perte, contrairement aux puces S3 / S5, combinées au Snapdragon Sound.

Dans les grandes lignes, ces nouvelles puces permettront de transmettre de l’audio en Bluetooth sans perte d’information entre le smartphone et un casque ou des écouteurs. Voici un petit tableau récapitulatif fourni par Qualcomm en fin d’année dernière.

© Qualcomm

S’appuyant sur l’aptX Adaptive, qui apportait un son de qualité HD avec des débits binaires dynamiques lors de son annonce en août 2018, l’aptX Lossless souhaite aller encore plus loin. La techno est conçue pour offrir aux auditeurs un son sans perte de qualité CD, 16 bits, 44,1 kHz.

Autrement dit, si vous utilisez du matériel prenant en charge l’aptX Lossless (on en reparle d’ici à la fin de l’année), que vous écoutez un fichier musical sans perte, et que les conditions de radiofréquence sont parfaites, vous devriez obtenir le meilleur son sans fil possible.

Codec aptX Lossless : on fait le plein de fonctionnalités ?

Tous les écouteurs sans fil dotés de puces S3 ou S5 feront le plein de nouvelles fonctionnalités. Il sera par exemple possible de profiter d’une bien meilleure latence, jusqu’à 68 millisecondes selon Qualcomm — le filaire offre entre 5 et 10 ms. Qulacomm annonce ainsi une latence 25 % plus rapide que la génération précédente. Mais pas que.

La réduction de bruit active sera améliorée grâce à l’ANC 3e génération de Qualcomm, et jusqu’à trois micros pourront être utilisés pour l’annulation de l’écho et la suppression du bruit. Il sera en outre possible d’enregistrer un son stéréo à l’aide des micros des deux écouteurs.

© Qualcomm

Les nouvelles puces de Qualcomm activeront également d’autres fonctionnalités clés introduites par la nouvelle norme Bluetooth LE Audio, dont, notamment, le partage audio et la diffusion Bluetooth.

Le partage audio (le fameux enhanced sharing régulièrement mis en avant ces derniers mois par Qualcomm) permettra de configurer un flux privé et de laisser plus de deux écouteurs écouter votre musique en simultané.

(le fameux enhanced sharing régulièrement mis en avant ces derniers mois par Qualcomm) permettra de configurer un flux privé et de laisser plus de deux écouteurs écouter votre musique en simultané. La diffusion Bluetooth permettra de transformer votre téléphone en une véritable station de radio Bluetooth miniature, où toute personne à portée du Bluetooth pourra se connecter à votre diffusion (à condition qu’elle dispose d’un casque ou d’écouteurs S3 ou S5).

Pas de Snapdragon Sound, pas de chocolat

Mais il y a un hic. Les nouvelles fonctionnalités activées via les puces S3 et S5 nécessiteront un téléphone ou un autre appareil source équipé de la technologie Snapdragon Sound de Qualcomm. Dans les faits, plusieurs sociétés de téléphonie mobile comme Samsung, Motorola et OnePlus fabriquent des combinés Snapdragon Sound, mais Apple et Google ne l’intègrent pas. Et rien n’indique à ce jour que cela pourrait changer à l’avenir.