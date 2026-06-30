Bon plan smartphone : le pack Samsung Galaxy S25 passe sous la barre des 600 euros chez Boulanger

Le pack Samsung Galaxy S25 128 Go, livré avec un verre trempé, est affiché à 599 € chez Boulanger au lieu de 899,99 €, soit 300 € de remise. Pour un flagship Samsung toujours pleinement compétitif face aux dernières nouveautés, c’est l’une des meilleures opportunités du moment !

Crédit : Tom’s Guide / John Velasco

Le marché du smartphone haut de gamme évolue vite, mais les modèles d’une génération précédente n’ont pas dit leur dernier mot. Une fois les premiers mois suivant leur sortie passés, les flagships voient leur prix baisser significativement tout en conservant l’essentiel de ce qui faisait leur intérêt : puissance, qualité photo, finitions premium. Pour qui n’a pas besoin d’avoir le tout dernier modèle, c’est souvent le moment idéal pour réaliser une bonne affaire.

Le Galaxy S25 reste à ce titre une référence solide dans la gamme Samsung. Présenté comme le smartphone compact et polyvalent de la série S25, il conserve l’essentiel de l’expérience premium de la marque dans un format plus maniable que les versions Plus et Ultra, tout en embarquant les composants les plus performants du moment.

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Un Snapdragon 8 Elite, un écran 120 Hz et un triple capteur photo

Le Galaxy S25 s’appuie sur le processeur Snapdragon 8 Elite, cadencé jusqu’à 4,47 GHz sur ses 8 cœurs, épaulé par 12 Go de RAM pour une fluidité sans faille au quotidien. L’écran AMOLED de 6,2 pouces affiche une résolution de 1080 x 2340 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour un rendu net et des animations fluides. Côté photo, le triple capteur associe un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP, avec un capteur frontal de 12 MP pour les selfies. Le smartphone filme en 8K et profite du mode HDR pour des vidéos de qualité en toutes conditions.

La batterie de 4 000 mAh prend en charge la charge rapide et la recharge par induction, pratique pour ceux qui possèdent déjà un chargeur sans fil. Le Galaxy S25 est certifié IP68, résistant à l’eau au-delà d’un mètre et à la poussière, et tourne sous Android 15. La connectivité comprend le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4 et la 5G, avec un port USB-C pour la charge filaire. Le pack proposé par Boulanger inclut en plus un verre trempé de protection, déjà fourni dans le carton avec le câble et la notice.

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Faut-il craquer pour cette offre Boulanger ?

À 599 € au lieu de 899,99 €, le pack Samsung Galaxy S25 128 Go bénéficie d’une remise de 300 € chez Boulanger, soit 33 % de réduction sur l’un des flagships les plus aboutis de la marque. Snapdragon 8 Elite, écran AMOLED 120 Hz, triple capteur photo 50 MP, certification IP68 et verre trempé inclus : un ensemble complet à un tarif qui n’a plus grand-chose à voir avec son positionnement initial. Pour ceux qui cherchent un smartphone premium sans casser leur tirelire, c’est une offre à saisir !

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