Bon plan Air Fryer : la Moulinex Easy Fry Max 5L chute sous la barre des 60 € chez Boulanger !

Le Moulinex Easy Fry Max profite actuellement d’une grosse baisse de prix chez Boulanger ! Cette friteuse sans huile de 5 litres est proposée à 59,99 € au lieu de 139,99 €, soit près de 80 € de remise sur un appareil conçu pour cuisiner plus rapidement, et avec beaucoup moins d’huile.

Les friteuses sans huile, appelées Airfryers, se sont rapidement imposées dans de nombreuses cuisines. Elles permettent de cuire frites, légumes, viandes ou desserts grâce à un système de circulation d’air chaud, souvent plus rapide et plus économique qu’un four traditionnel.

L’autre avantage de ces appareils est leur polyvalence : une seule machine peut remplacer plusieurs équipements. Pour un usage quotidien, ils séduisent par leur simplicité d’utilisation et leur capacité à préparer des plats croustillants avec peu ou pas d’huile.

Une grande capacité et plusieurs programmes automatiques

Le Moulinex Easy Fry Max mise d’abord sur sa capacité de 5 litres, suffisant pour préparer des repas pour jusqu’à six personnes. C’est un format intéressant pour les familles ou les repas entre amis, sans devoir lancer plusieurs cuissons successives.

L’appareil intègre 10 programmes automatiques, qui permettent de préparer facilement différents types de plats : frites, poulet, pizza ou encore desserts. L’utilisateur choisit simplement le programme adapté et la friteuse ajuste la cuisson pour obtenir un résultat homogène.

Une cuisson plus rapide et plus légère

Cette méthode de cuisson peut aussi permettre d’économiser jusqu’à 70 % d’énergie et d’obtenir des résultats jusqu’à 46 % plus rapidement qu’avec un four traditionnel. À 59,99 €, cette friteuse Moulinex devient donc une option particulièrement intéressante pour s’équiper d’un Airfryer grande capacité à prix réduit !

