Samsung Galaxy S25 : caractéristiques, prix, IA… tout ce qu’il faut savoir

A la lecture des fiches techniques des 3 smartphones qui composent la gamme des Galaxy S25, on peut ressentir une légère déception tant il y a peu de changements par rapport à l’an dernier. Format, capteur, écran, taille de la batterie… à quelques éléments près, on retrouve les caractéristiques des Galaxy S24. C’est le Galaxy S25 Ultra qui enregistre le plus de nouveautés.

Mais que l’on se rassure, l’innovation est ailleurs. Et devinez quoi ? C’est l’IA embarquée qui est censée transformer votre expérience avec en particulier la présence de Personal Data Engine, une technologie qui va vous permettre de disposer d’un agent IA en local sans que vos données soient envoyées dans le cloud.

💰 Prix et disponibilité

Comme l’an passé la gamme se décompose en 3 modèles et malgré les rumeurs nous n’avons pas vu de Galaxy S25 Slim. Les prix annoncés par Samsung ne sont pas tout à fait ceux que l’on trouve sur le store de Samsung qui affiche des tarifs avec 2 chiffres après la virgule (902,05€ au lieu de 899 comme annoncé). Nous présentons ici les tarifs du site.

Galaxy S25

128 Go : 902,05 €

256 Go : 962,05 € (902,05€ jusqu’au 6 février)

512 Go : 1082,05 € (962,05€ jusqu’au 6 février)

Galaxy S25+

256 Go : 1172,05 €

512 Go : 1292,05 € (1172,05 € jusqu’au 6 février)

Galaxy Ultra

256 Go : 1472,05 €

512 Go : 1592,05 € (1472,05€ jusqu’au 6 février)

1 To : 1832,05 € (1592,05€ jusqu’au 6 février)

Samsung a maintenu les tarifs du S24 ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, les offres de précommande se réduisent cette année à proposer les versions 256 Go au prix du 128, le 512 Go au prix du 256, et pour le Ultra le 1 To au prix du 512. Tous les modèles de la gamme seront disponibles à partir du 7 février.

Samsung Galaxy S25 Amazon 899€ Samsung Galaxy S25+ Amazon 1169€ Samsung Galaxy S25 Ultra Amazon 1469€

⚙️ Caractéristiques

Quelques caractéristiques sont communes à tous les modèles :

OS : One UI 7, basé sur Android 15

: One UI 7, basé sur Android 15 Puce : Qualcomm Snapdragon 8 Elite pour Galaxy

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite pour Galaxy RAM : 12GB

: 12GB Norme WiFi : WiFi 7

: WiFi 7 Prise en charge logicielle et sécurité : 7 ans

De gauche à droite les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. © Tom’s Guide

Les caractéristiques par modèle :

Galaxy S25

Dimensions : 146,9 x 70,5 x 7,2 mm

: 146,9 x 70,5 x 7,2 mm Poids : 162g

: 162g Écran : AMOLED de 6,2 pouces, 120 Hz

: AMOLED de 6,2 pouces, 120 Hz Stockage : 128 Go / 256 Go / 512 Go

: 128 Go / 256 Go / 512 Go Batterie : 4 000 mAh

: 4 000 mAh Caméras arrière : 50MP principal, 12MP ultra grand angle, 10MP téléobjectif

: 50MP principal, 12MP ultra grand angle, 10MP téléobjectif Caméra frontale : 12MP

: 12MP Charge : 25 W avec fil, 15 W sans fil

: 25 W avec fil, 15 W sans fil Couleurs exclusives au store Samsung : Noir absolu, Corail et Or Rose

: Noir absolu, Corail et Or Rose Autres couleurs : Bleu nuit, Bleu clair, Gris et Vert d’eau

Galaxy S25+

Dimensions : 158,4 x 75,8 x 7,3 mm

: 158,4 x 75,8 x 7,3 mm Poids : 190g

: 190g Écran : AMOLED de 6,7 pouces, 120 Hz

: AMOLED de 6,7 pouces, 120 Hz Stockage : 256GB / 512GB

: 256GB / 512GB Batterie : 4 900 mAh

: 4 900 mAh Caméras arrière : 50MP principal, 12MP ultra grand angle, 10MP téléobjectif

: 50MP principal, 12MP ultra grand angle, 10MP téléobjectif Caméra frontale : 12MP

: 12MP Chargement : 45 W avec fil, 15 W sans fil

: 45 W avec fil, 15 W sans fil Couleurs exclusives au store Samsung : Noir absolu, Corail et Or Rose

: Noir absolu, Corail et Or Rose Autres couleurs : Bleu nuit, Bleu clair, Gris et Vert d’eau

Galaxy S25 Ultra

Dimensions : 162,8 x 77,6 x 8,2 mm

: 162,8 x 77,6 x 8,2 mm Poids : 218g

: 218g Écran : AMOLED de 6,9 pouces, 120 Hz avec verre Gorilla Armor 2

: AMOLED de 6,9 pouces, 120 Hz avec verre Gorilla Armor 2 Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To

: 256 Go / 512 Go / 1 To Batterie : 5 000 mAh

: 5 000 mAh Caméras arrière : 200MP principal, 50MP ultra grand angle, 10MP téléobjectif, 50MP téléobjectif

: 200MP principal, 50MP ultra grand angle, 10MP téléobjectif, 50MP téléobjectif Caméra frontale : 12MP

: 12MP Chargement : 45 W avec fil, 15 W sans fil

S Pen : inclus

: inclus Couleurs exclusives au store de Samsung : Noir absolu Titane, Vert Titane, Or Rose Titane

: Noir absolu Titane, Vert Titane, Or Rose Titane Autres couleurs : Bleu Titane, Gris Titane, Noir Titane, Argent Titane

La taille des batteries ne change pas par rapport à l’an dernier mais grâce aux performances du nouveau processeur et sa meilleure gestion de la dépense énergétique, l’autonomie des Galaxy S25 devrait s’en trouver améliorée. Ce point restera à vérifier lors des tests.

👽 Le même processeur pour tous les modèles

Toute la gamme profite de l’arrivée du Qualcomm Snapdragon 8 Elite déjà présent sur le Honor Magic7 pro ou le realme GT 7 Pro. Ce processeur devrait être embarqué sur beaucoup de smartphones haut de gamme cette année, mais Samsung a tenu à se démarquer avec une version overclockée de ce processeur, histoire de ne pas être comme tout le monde. Cela permettra peut-être d’obtenir de meilleures performances pendant les phases de tests mais à l’usage il est probable que personne ne voit de différence.

📸 Photo, on prend les mêmes et on recommence

Seul le capteur Ultra grand-angle du S25 Ultra passe de 12 à 50 Mpx. Pour le reste les améliorations viendront de l’IA. Certaines fonctionnalités comme choisir les meilleurs visages lors de photos de groupe, enlever un élément qu’on ne veut pas voir figurer sur la photo… sont bien sûr présentes. Ce ne sont pas des nouveautés mais cela devient des fonctions IA incontournables.

Côté vidéo, la possibilité d’appliquer un traitement aux sons pour isoler les voix des bruits de fond, par exemple, est disponible. C’est une innovation que l’on a déjà vue sur les smartphones Google mais qui fonctionne bien et va rendre beaucoup de services aux créateurs de contenus.

🧠 L’IA au quotidien

C’est un axe sur lequel Samsung a tenu à insister lors de sa présentation. L’IA, déjà très présente dans la version S24, se renforce encore grâce à une intégration beaucoup plus poussée et avec un petit mélange de plusieurs IA.

Ainsi chaque matin, votre smartphone vous proposera un brief de votre journée (now brief), récapitulant vos éventuels rendez-vous, la météo et pourquoi pas le match de votre équipe préférée à ne pas manquer en soirée.

Un brief de votre journée vous est proposé chaque matin. © Tom’s Guide

Si vous avez un déplacement de prévu, il surveillera pour vous le trafic et vous indiquera quand il faut partir pour être à l’heure. Toutes ces fonctionnalités ne seront disponibles en français qu’à partir du 7 février et nécessiteront un certain temps d’apprentissage afin de mieux vous connaitre.

Et pour peu que vous possédiez d’autres équipements Samsung, ces recommandations pourront s’étendre à tous les aspects de votre vie. Si vous utilisez une montre connectée Galaxy Watch ou bague intelligente Ring vous aurez des recommandations censées améliorer votre bien être.

On vous laisse imaginer l’étendue des possibilités pour peu que tout votre électro-ménager provienne de chez Samsung. Lors de sa démonstration, le fabricant a montré un scénario où le système détecte que votre chien s’ennuie et qu’un robot aspirateur s’enclenche pour venir le distraire.

Tout ce qui l’aide à la rédaction sera présent partout. A tout moment, vous serez aidé pour corriger, réécrire vos messages ou résumer des conversations.

Correction, rédaction et traduction sont automatiquement intégrées dans toutes les applications impliquant de la saisie de texte. © Tom’s Guide

Et si cette main mise sur vos données personnelles vous inquiète, Samsung a prévu un espace dédié hautement sécurisé pour stocker vos données personnelles avec Personal Data Engine. Il fait appel à Samsung Knox, un système de sécurité directement intégré à la puce et déjà utilisé par certaines agences fédérales américaines, ce qui représente une certaine garantie d’efficacité. Rien ne sera envoyé dans le Cloud ce qui veut dire que si vous perdez votre téléphone ces données seront perdues même pour vous. En revanche, si vous migrez vers un nouveau Galaxy l’application Smart Switch vous permettra de les récupérer.

Samsung vous permet de choisir les données personnelles vous ne souhaitez pas partager dans le cloud. © Tom’s Guide

📺 Samsung ProScaler, une techno qui vient de la TV

Cette techno sera embarquée sur le S25+ et le S25 Ultra qui profitent d’écran QHD+. Samsung ProScaler est une technologie empruntée à la division téléviseurs de la marque. Cette fonctionnalité repose sur l’intelligence artificielle pour améliorer la résolution des vidéos, sans pour autant appliquer un lissage de mouvement ou augmenter artificiellement la fréquence d’images.

💪 Le Galaxy S25 Ultra concentre les nouveautés

C’est le modèle qui intègre le plus de nouveautés avec un design un peu revu. Les bords ont été adoucis, les dimensions sont légèrement à la baisse en largeur et en épaisseur tout en offrant une diagonale un peu plus grande puisqu’il passe de 6,8 à 6,9 pouces. Il perd 14 grammes sur la balance. Au final, on y gagne en prise en main. Le stylet hérité des Galaxy Note est toujours présent mais son intégration est très bien faite et il dépasse à peine.

Les capteurs arrière du Galaxy S25. ©Samsung

Bien sûr, les Galaxy S25 seront testés sous toutes les coutures mais pour vraiment apprécier cette nouvelle mouture des smartphones vedettes de Samsung, il faudra prendre le temps d’évaluer les fonctions d’intelligence artificielle que le fabricant a voulu parfaitement intégrées à toutes les applications présentes sur le téléphone.

Quand on sait que ce n’est que le début de la révolution IA, on peut se demander quelle sera l’expérience proposée dans quelques années. Et peut-être même s’en inquiéter un peu. Saurons-nous encore rédiger un message sans aide ? Proposer des photos qui soient un reflet de la réalité ? L’avenir nous le dira.