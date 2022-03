Bouygues Telecom : ce forfait transforme vos Go non utilisés en actions positives

Source : le nouveau forfait éthique lancé par Bouygues Telecom – Crédit : Source

Bouygues Telecom apporte un vent de fraîcheur sur le marché des offres mobiles avec son tout nouveau forfait nommé Source. Celui-ci aspire à rendre les utilisateurs philanthropes, rien que ça ! Mais comment tout cela fonctionne ? Commençons par évoquer les grandes lignes de cette offre. Moyennant 10 euros par mois, vous bénéficierez des appels et des SMS illimités ainsi que de 10 Go d’enveloppe data.

Lorsque le mois s’achèvera, vous aurez alors la possibilité de transformer vos Go non utilisés en « gouttes ». Ces dernières seront converties en argent virtuel que vous pourrez reverser à l’une des 1000 associations participantes. Pour lancer Source, Bouygues a ainsi fait cause commune avec Lilo, le moteur de recherche solidaire. Vous l’aurez deviné, le forfait s’appuie sur le réseau 4g/4g+ de Bouygues Telecom.

Source : le premier forfait mobile philanthrope

Tout s’orchestre depuis l’application. Outre la conversions de vos go non consommés en actions bienfaitrices, vous pourrez également y consulter en détail votre consommation en temps réel. Et si vous manquez de data, vous aurez la possibilité de recharger en un clin d’œil votre forfait toujours depuis l’application. Deux Go supplémentaires vous seront facturés deux euros.

Des conseils vous seront également distillés afin de vous aider à « limiter l’impact carbone sur l’environnement de votre consommation mobile ». Enfin, détail non-négligeable : cette offre est dénuée de tout engagement.

Pour s’inscrire, vous aurez seulement besoin de créer un compte et d’envoyer votre pièce d’identité et votre carte bleue. Il sera tout à fait possible de conserver votre numéro actuel et vous disposerez de 500 gouttes gratuites pour commencer à venir en aide aux associations. Idée pour le moins rafraîchissante, Source ne sera toutefois pas prisée par les personnes utilisant Internet à foison, l’enveloppe de données mobiles étant bien trop limitée.