Britney Spears, Adele… de nombreux artistes disparaissent de YouTube faute d’accord sur les droits

Aux États-Unis, de nombreux utilisateurs de YouTube et YouTube Music (même Premium), n’ont pu regarder des vidéos de leurs artistes préférés à cause d’un conflit sur les droits d’auteurs avec la SESAC.

Crédit : StockSnap – Pixabay

Tollé sur les réseaux sociaux aux États-Unis, les utilisateurs de YouTube et YouTube Music n’ont pu écouter ou regarder les clips vidéo de Britney Spears, Adele, Green Day, Nirvana ou encore Kendrick Lamar à cause d’un désaccord entre la SESAC, l’organisme qui gère les droits d’auteur de nombreux artistes, et YouTube.

Même les abonnés Premium subissent ces désagréments. Lorsqu’ils souhaitent regarder un clip de ces artistes, un écran noir apparaît et indique que la vidéo n’est pas disponible dans le pays en question, faute d’accord avec la SESAC.

la SESAC bloque certaines vidéos d’artistes

Nouveau coup dur pour YouTube

C’est un nouveau coup dur pour YouTube qui a déjà subi les foudres des internautes suite à l’annonce des publicités qui vont s’afficher sur les vidéos en pause, et une aubaine pour les plateformes de streaming musical comme Spotify et Deezer qui continuent de gagner des parts de marché.

De plus, personne ne sait quand le blocage sera levé. On connait juste la liste des chansons qui entrent dans l’accord, dans un PDF de plus de 44 000 pages disponible sur le site de SESAC. Toutes les chansons d’un même artiste ne sont pas supprimées, ce qui peut paraitre étrange. En effet, le contrat passé entre la SESAC et YouTube est arrivé à expiration alors qu’aucun nouvel accord n’était ressorti des négociations. En théorie, toutes les chansons de ces artistes ne devraient plus être disponibles, et pourtant ce n’est pas le cas. Sans doute, YouTube a voulu limiter la casse et n’a pas voulu subir un mécontentement trop important de la part de ses utilisateurs.

Pour l’heure, il ne s’agit que d’un désaccord local et en France, vous pouvez tout à fait continuer de regarder les clips d’Adele et Nirvana. Risque-t-il d’y avoir le même genre de désaccord entre YouTube et la SACEM ? Seul l’avenir nous le dira !