YouTube utilise désormais vos vidéos en pause comme nouvel emplacement pour la publicité

Image par Gerd Altmann de Pixabay

Nous vous en parlions déjà mi-septembre alors que certains utilisateurs avaient commencé à les voir apparaître, les publicités sur l’écran de pause de YouTube sont aujourd’hui officielles.

Cela fait maintenant quelques années que le géant du streaming vidéo a commencé à utiliser sa plateforme pour y installer de la publicité. Si les premiers spots de pub étaient désactivables, ils sont vite devenus obligatoires, puis sont passés d’un spot simple à plusieurs.

De plus, pour éviter que vous passiez outre ce système, Google a mis en place une stratégie qui vous empêche d’utiliser la plateforme si votre navigateur utilise un bloqueur de publicité. Et pour couronner le tout, les publicités sont plus longues lorsque vous regardez YouTube sur votre télévision !

Les publicités sur l’écran de pause, comment ça marche ?

Google a donc confirmé que les publicités lors de la mise en pause vont être déployées définitivement. Les annonceurs sont apparemment ravis de ce nouvel espace publicitaire.

Ce nouveau mode de publicité fait partie de la nouvelle gamme que Google pense être moins gênante pour les utilisateurs. Tout comme les publicités PIP en cours de lecture vidéo, qui ne stoppent pas votre vidéo, mais apparaissent tout de même à l’écran. Ce format permet de mettre de la publicité même sur les streaming en direct.

Pour cette nouvelle session publicitaire en cours de pause, la publicité apparaît sur la partie droite de l’écran, tandis que la vidéo mise en pause est réduite sur la gauche. Pour finir, rappelons que si Google ajoute sans arrêt des vidéos publicitaires sur YouTube, c’est pour vous orienter vers le compte premium qui vous permet de regarder vos vidéos sans être dérangé.