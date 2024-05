Spotify, Apple Music, Deezer, … quel est le meilleur service de streaming musical en 2024 ? 

Les services de streaming musical n’ont eu de cesse de se développer ces dernières années. Il existe des formules gratuites et d’autres payantes. D’Apple Music à Spotify en passant par Deezer et Qobuz, voici notre comparatif des meilleures plateformes de streaming musical.

Top 3 des applications de streaming musical

Les services de streaming musical ont fait un bout de chemin depuis le lancement de Blogmusik en 2006 (aujourd’hui Deezer). Actuellement, de nombreuses entreprises proposent d’écouter de la musique sur Internet. Au fil des années, ils se sont perfectionnés au point de surpasser largement la simple écoute de morceaux en ligne, notamment avec l’arrivée de radios et de podcasts. Aujourd’hui, ils vous proposent toujours plus de nouveaux contenus, analysent vos habitudes et vous donnent des suggestions de musiques susceptibles de vous plaire.

Tous ont leurs points forts et leurs faiblesses, et il faut savoir différencier certains critères avant de faire son choix. Il faut, par exemple, prendre en compte le nombre de titres disponibles, la qualité audio, l’ergonomie de l’application et bien évidemment le prix. Découvrez notre sélection des meilleurs services de streaming musical du moment.

Récapitulatif des différents services de streaming musical

Bibliothèque musicale (morceaux) Tarif des abonnements (individuelles) Spotify Plus de 80 millions 10,99 €/mois Apple Music Plus de 100 millions 10,99 €/mois Deezer Plus de 90 millions 11,99 €/mois Amazon Music Unlimited Plus de 100 millions 10,99 €/mois Qobuz Plus de 100 millions 12,49 €/mois YouTube Music Premium Plus de 100 millions 10,99 €/mois

Spotify, le leader du streaming musical

Spotify Le leader du streaming musical 10,99€

Interface ergonomique Une offre gratuite…

Une offre gratuite… Personnalisation vraiment poussée

Personnalisation vraiment poussée Large choix des supports

Large choix des supports Diversité du catalogue On n’aime pas Qualité audio parfois en retrait

Qualité audio parfois en retrait … très contraignante

Spotify est probablement le service de streaming musical le plus connu dans le monde. L’entreprise suédoise fondée en 2006 compte aujourd’hui plus de 6 millions d’abonnés rien qu’en France. À titre de comparaison, YouTube Music qui occupe la deuxième marche du podium en compte environ 2 millions (source : Statista).

Pour revenir à Spotify, il faut savoir qu’il existe une formule gratuite et divers abonnements payants. Sinon, cette plateforme peut compter sur une bibliothèque musicale de plus de 80 millions de morceaux. Sans compter, bien entendu, les nombreux podcasts et vidéos que l’on peut trouver sur ce site. Dans l’ensemble, c’est bien, mais ce catalogue reste moins complet que celui de certains de ses concurrents.

D’un autre côté, elle possède une interface très réussie, à la fois ergonomique et intuitive. Sur ce point, c’est excellent. Mais l’autre force de la plateforme se situe au niveau de ses supports utilisables. Évidemment, on peut l’utiliser directement sur Internet ou tout simplement télécharger l’application. Pour finir, il est désormais possible de créer des playlists grâce à l’IA. La fonctionnalité est directement intégrée à l’application.

Supports

Cette dernière est disponible sur ordinateur (Windows, Linux et macOS), smartphones et tablettes. Cependant, il est aussi possible d’utiliser Spotify via une enceinte connectée, une assistante personnelle et avec Android Auto ou Apple Car Play. Dans ce domaine, la marque suédoise est celle disposant de l’offre la plus complète.

Son autre force se situe au niveau de ses algorithmes. Ces derniers sont très performants quand il s’agit de nous conseiller de nouvelles musiques ou des playlists. Cependant, il y a tout de même un bémol, la qualité sonore. En effet, à l’inverse de la concurrence, on trouve rarement du son en haute définition. En bref, il va falloir vous contenter du format MP3 et n’espérer pas écouter vos morceaux en Hi-res. Cependant, certaines rumeurs annoncent l’arrivée de la HD dans les prochains mois, sous la forme d’une option payante appelée Music Pro.

Tarifs

Même si le prix des abonnements a récemment augmenté, ce n’est pas non plus la plateforme de streaming musical la plus chère. Voici les différentes offres :

Spotify Free , accès à des millions de morceaux, mais écoute en aléatoires coupées parfois par des publicités. Cela est également valable pour les playlists.

, accès à des millions de morceaux, mais écoute en aléatoires coupées parfois par des publicités. Cela est également valable pour les playlists. Étudiant à 4,99 €/mois, écoute premium, mais il faut justifier de son inscription à une université.

écoute premium, mais il faut justifier de son inscription à une université. Personnel à 10,99 €/mois , c’est l’offre de base. Ici, il n’y a pas de publicités et l’on peut écouter de la musique hors connexion.

, c’est l’offre de base. Ici, il n’y a pas de publicités et l’on peut écouter de la musique hors connexion. Duo à 14,99 €/mois, même avantage que la version solo, mais il est possible deux comptes en même temps pour « les couples résidant sous le même toit ».

même avantage que la version solo, mais il est possible deux comptes en même temps pour « les couples résidant sous le même toit ». Famille à 17,99 €/mois, possibilité d’utiliser 6 comptes premium à la fois. De plus, on trouve l’option Spotify Kids pour les enfants. Enfin, il est possible de bloquer des musiques et du contenu explicite.

Dernière précision, toutes ces formules s’accompagnent d’un mois gratuit.

Apple Music, la meilleure alternative à Spotify

Apple Music La meilleure alternative à Spotify 10,99 €

Accessible sur de nombreux supports Interface très réussi

Interface très réussi Bonne qualité audio

Bonne qualité audio Large sélection musicale

Large sélection musicale Intégration dans l'écosystème Apple On n’aime pas Hors connexion uniquement sur smartphone

Hors connexion uniquement sur smartphone Audio spatial réservé aux appareils Apple

Audio spatial réservé aux appareils Apple Pas de version gratuite

La firme de Cupertino est présente dans de nombreux secteurs, mais dans le domaine du streaming musical, Apple Music est un des derniers à être arrivé sur le marché. D’ailleurs, cela est aussi vrai pour Apple TV. Avant de commencer, notons que pour une fois Apple n’est pas l’entreprise qui propose les abonnements les plus chers.

Dans tous les cas, il n’y a pas de formules gratuites. Mais nous reviendrons sur ce point plus tard. Tout d’abord, nous allons évoquer son catalogue. Ce dernier comprend plus de 100 millions de morceaux et près de 30.000 playlists préenregistrées. Sur ce point, elle est l’un des services offrant le plus de choix. Bien évidemment, on retrouve un algorithme de recommandation. Ce dernier se montre tout à fait performant et la marque à la pomme continue de l’améliorer pour le plus grand bonheur des utilisateurs.

D’un autre côté, son interface est, elle très réussie. Si vous êtes un habitué des iPhone ou iPad, vous ne serez pas dépaysés. De même, elle s’intègre parfaitement bien à IOS.

Supports

La qualité sonore n’est également pas en reste. On trouve des fonctionnalités comme l’audio spatial (via Dolby 360) et l’ALAC (Apple Lossless Audio Codec). Cependant, pour avoir accès à la première technologie, il faut utiliser des appareils compatibles. Il faut donc posséder des AirPods d’une génération assez avancée. C’est donc un point à prendre en compte. Mais l’application et le site Apple Music sont accessibles sans avoir à passer par IOS ou macOS. En effet, il est possible de les faire fonctionner sous Windows. Enfin, la plateforme est également disponible sur le Google Play et la PlayStation 5. Connaissant la marque, c’est une chose assez rare pour être notée.

Tarifs

En termes de prix, Apple Music se rapproche fortement de Spotify. Mais avant tout chose, sachez que la formule Voice à 4,99 €/mois a disparut. Voici les différentes offres :

Étudiant à 5,99 €/mois, sous présent d’un justificatif, il est possible de profiter de tous les avantages de la formule individuelle. Il inclut également l’accès à Apple TV+.

sous présent d’un justificatif, il est possible de profiter de tous les avantages de la formule individuelle. Il inclut également l’accès à Apple TV+. Individuel à 10,99 €/mois, tout le catalogue est disponible, de plus les fonctionnalités d’écoute hors ligne et l’audio spatiale sont disponibles.

tout le catalogue est disponible, de plus les fonctionnalités d’écoute hors ligne et l’audio spatiale sont disponibles. Familiale à 16,99 €/mois, accès illimité pour 6 personnes à la fois, chaque personne peut créer sa propre bibliothèque.

Dernier point, si vous achetez un appareil Apple, il est possible de bénéficier de 6 mois d’essais gratuits (voir condition sur le site d’Apple).

Deezer, le service de streaming musical français

Deezer Le service de streaming musical français 11,99€

Une version gratuite… Catalogue important

Catalogue important Bonne qualité audio dans l’ensemble

Bonne qualité audio dans l’ensemble Nombreuses fonctionnalités

Nombreuses fonctionnalités Interface réussi On n’aime pas … pas très convaincate

… pas très convaincate Limitée au niveau des podcasts et radio

Il y a encore une dizaine d’années Deezer et Spotifiy étaient deux plateformes au coude-à-coude. Mais au fil du temps, la seconde a clairement prix l’avantage. D’un autre côté Deezer reste un service de streaming musical comptant encore plus de 3 millions d’abonnés en France. Les Français sont clairement la première clientèle. Dans tous les cas, il existe toujours des formules gratuites et payantes. D’un autre côté, elle dispose d’une bibliothèque de plus de 90 millions de titres, de playlists et de podcasts.

Sur ce point, l’entreprise reste un sérieux concurrent aux leaders du secteur. Bien évidemment, il est possible d’écouter tout cela en mode hors connexion. De plus, l’algorithme de recommandation se montre lui aussi efficace. Du côté de la qualité sonore, la plateforme supporte FLAC pour un rendu optimal. Mais ce dernier n’est pas encore étendu à tout le catalogue. Certaines musiques doivent être écoutées sous le format MP3. Enfin, on trouve une fonction qui affiche en direct les paroles de la chanson. Une petite option qui est toujours la bienvenue.

Enfin, dans son application, elle embarque la fonctionnalité SongCatcher, pour reconnaître certains titres qui sont diffusés autour de nous. Cette dernière rappelle fortement Shazam. Dernier point, pour les mélomanes, Deezer propose même des Blind tests. Une fonctionnalité toujours sympathique a utilisé entre amis.

Supports

Ensuite, vient la question du support. À ce niveau, la plateforme française offre autant de solutions que ses concurrents. On peut passer par Internet ou directement via l’application sur ordinateur (Windows et macOS), smartphones (IOS et Android), tablettes, montres connectées, enceintes connectées, assistants vocaux, smart TV et Xbox Series X/S. En bref, à l’exception de la PS5, elle est présente absolument partout. Pour conclure, même si Deezer ne connaît actuellement pas le succès de ses concurrents à l’international, elle reste un des meilleurs services de streaming musical sur le marché.

Tarifs

Cela peut surprendre certains, mais Deezer est légèrement plus cher qu’Apple Music et Spotify. Enfin, pour un abonnement de base, le prix est juste supérieur de 1 euro. Voici les différentes offres :

Gratuit, l’accès à l’intégralité de catalogue, mais les musiques sont entre coupées de publicités.

l’accès à l’intégralité de catalogue, mais les musiques sont entre coupées de publicités. Student à 5,99 €/mois, on retrouve toutes les fonctionnalités de la formule Premium, mais à un tarif adapté.

on retrouve toutes les fonctionnalités de la formule Premium, mais à un tarif adapté. Premium à 11,99 €/mois, permet de profiter de toute la bibliothèque musicale sans publicités et en hors-ligne. Enfin, vous avez accès à la meilleure qualité sonore et à toutes les autres options.

permet de profiter de toute la bibliothèque musicale sans publicités et en hors-ligne. Enfin, vous avez accès à la meilleure qualité sonore et à toutes les autres options. Duo à 15,99 €/mois, donne accès aux avantages de la formule Premium pour deux personnes. En résumé, il s’agit de deux comptes premium à un tarif préférentiel.

donne accès aux avantages de la formule Premium pour deux personnes. En résumé, il s’agit de deux comptes premium à un tarif préférentiel. Famille à 19,99 €/mois, dispose de tous les avantages du premium, mais possibilité d’écouter de la musique sur 6 appareils simultanément.

Dernière chose, peu importe la formule choisie, l’entreprise offre 2 mois d’abonnements.

Amazon Music Unlimited, le meilleur choix pour les abonnés Prime

Amazon Music Unlimited Le meilleur choix pour les abonnés Prime 10,99 €

Formule gratuite pour les membres Prime Bonne qualité audio

Bonne qualité audio Large choix de musiques

Large choix de musiques Intégration dans l'écosystème Alexa On n’aime pas Interface peu ergonomique

Interface peu ergonomique Impossible d’uploader des morceaux

Tout comme Amazon chercher à concurrencer Netflix avec Prime Video, la firme américaine s’attaque aussi à Spotify ou Deezer avec son service de streaming musical Music Unlimited. Par le passé, si vous étiez déjà abonné à Amazon Prime, vous pouviez bénéficier de tarifs avantageux. Mais depuis quelques mois ce n’est plus le cas, d’ailleurs le prix des abonnements est ici très élevé.

Dans tous les cas, les habitués du streaming vidéo peuvent avoir accès à une partie du catalogue. Mais nous reviendrons sur ce point, dans quelques instants. En attendant, la bibliothèque musicale compte plus de 100 millions de morceaux et de podcasts. Cela place Music Unlimited comme un des services disposant d’une des meilleures offres de titres. D’un autre côté, la qualité de l’audio est elle aussi bonne. En effet, l’entièreté du catalogue (enfin, c’est difficile à vérifier.) dispose de la qualité HD, de plus, certains morceaux disposent même de l’UHD.

Mais surtout, il est ici possible de profiter de l’audio spatial ! De même les fonctionnalités d’écoute en ligne et hors-ligne sont disponibles. Une nouvelle fois Amazon n’a pas à rougir devant les géants du secteur.

Supports

Enfin, il est possible d’accéder à cet ensemble depuis de nombreux supports. Tout d’abord, on peut passer par le site Internet ou tout simplement télécharger cette application. Cette dernière est téléchargeable sur smartphones (IOS et Android), sur tablettes, smart TV, etc. Enfin, les appareils Echo sont également de la partie, avec ceux-ci, il est même possible de profiter d’un tarif préférentiel de 4,99 €/mois. Mais vous ne pouvez utiliser Amazon Music Unlimited uniquement sur ce produit. Dernier point, il est possible de connecter 10 appareils simultanément avec un seul compte. Cette fonction se révèle très intéressante au quotidien.

Tarifs

Comme de nombreux acteurs du secteur, Amazon a lui aussi augmenté ses tarifs pour se caler sur la concurrence. De même, les abonnées Prime ne disposent plus d’un prix d’abonnement préférentiel. Voici les différentes formules :

Gratuit, pour les abonnées Prime, mais avec de nombreuses limitations.

pour les abonnées Prime, mais avec de nombreuses limitations. Individuelle à 10,99 €/mois, accès à tout le catalogue en hors connexion sur 10 appareils.

accès à tout le catalogue en hors connexion sur 10 appareils. Familiale à 17,99 €/mois, possibilité pour 6 personnes de profiter de l’abonnement. De plus, chaque membre de la famille peut utiliser 6 appareils à la fois.

possibilité pour 6 personnes de profiter de l’abonnement. De plus, chaque membre de la famille peut utiliser 6 appareils à la fois. Formule Echo/FireTV à 4,99 €/mois, offre valable pour un seul appareil compatible (voir liste sur Amazon).

Dernière précision, actuellement, la formule étudiante n’est plus disponible.

Qobuz, le meilleur service de streaming musical pour les audiophiles

Qobuz Le meilleur service de streaming musical pour les audiophiles 12,49€

Superbe qualité audio Interface très bien pensée

Interface très bien pensée Possibilité d’acheter directement les albums

Possibilité d’acheter directement les albums Service parfait pour les audiophiles

Service parfait pour les audiophiles Catalogue varié On n’aime pas Un peu plus cher que la concurrence

Un peu plus cher que la concurrence Besoin d’un bon équipement audio

Besoin d’un bon équipement audio Pas de podcasts

On continue avec ce qui est probablement le service de streaming musical le plus méconnu de ce comparatif, Qobuz. On va tout de suite le dire, cette plateforme se destine aux audiophiles. En effet, même si le tarif des abonnements est supérieur à celui de ses concurrents, il offre une qualité sonore impressionnante par rapport à ces derniers.

D’ailleurs, avant de souscrire à ce service, il est conseillé de posséder un casque audio ou des écouteurs sans fil de qualité. Cela est aussi vrai pour les possesseurs de très bon système hi-fi. Sinon vous ne pourrez pas en profiter à fond. Dans tous les cas, Qobuz met à disposition une bibliothèque musicale d’environ 100 millions de titres.

Mais la particularité de ce service se trouve ailleurs. En effet, l’intégralité du catalogue fonctionne avec le format Hi-res. En termes de qualités audio et du nombre de titres compatible, c’est la meilleure plateforme actuellement disponible sur le marché. En résumé, peu importe comment vous consommez de la musique (casques, enceintes, etc.), si la qualité est le point essentiel pour vous, alors c’est le meilleur choix possible. Bien évidemment, ce n’est pas son seul point.

Supports

L’interface du site Internet comme de l’application est particulièrement réussie. C’est un peu une question de ressentie, mais dans ce domaine, Qobuz est un des meilleurs du secteur. De même, ce service est disponible sur de nombreux supports. Il existe sur PC (Windows et macOS), tablettes, smartphones, smart TV, Car Play et Android Auto. Dernier point, il est également possible de directement acheter des albums pour ceux intéressés.

Tarifs

Qobuz propose de nombreux abonnements différents avec des prix allants d’une dizaine d’euros, à plus de 300 euros. Voici les tarifs des principales formules :

Studio (Solo/Duo/Famille) à partir de 12,49 €/mois , ici vous accès à la meilleure qualité audio, à l’écoute hors-ligne et à l’intégralité du catalogue.

, ici vous accès à la meilleure qualité audio, à l’écoute hors-ligne et à l’intégralité du catalogue. Sublime (Solo/Duo/Famille) à partir de 16,66 €/mois, même avantage qu’avec l’offre Studio, mais possibilité d’avoir jusqu’à 60% de réduction pour les achats.

Comme nous l’avons noté ci-dessus, les deux formules sont disponibles en duo et en famille, avec des tarifs évidemment plus élevés.

YouTube Music Premium, pour profiter d’un riche catalogue de musique

YouTube Music Premium Pour profiter d'un riche catalogue de musique 10,99€

Une formule gratuite Large catalogue musical

Large catalogue musical Interface ergonomique

Interface ergonomique Intégration de vidéos

Intégration de vidéos Combo YouTube Premium + Music pour 12,99 €/mois On n’aime pas Qualité audio limitée

Qualité audio limitée Objets connectés non compatibles

Pour conclure cette sélection, nous vous proposons YouTube Music. Nous avions déjà évoqué YouTube TV dans le domaine des IPTV, mais maintenant, nous allons nous intéresser à son service de streaming musical. Pour commencer, il existe une version gratuite et payante.

La première fonctionne de la même manière que sa plateforme de vidéo. La seconde utilise un système d’abonnement et nous allons nous pencher sur cette dernière. Tout d’abord, on trouve plus de 100 millions de titres au sein de son catalogue. Sur ce point, même si les chiffres ne sont pas précis, c’est le service proposant le plus large choix. En effet, en plus de musique enregistrée dans l’application, il est possible d’avoir accès à l’intégralité des morceaux (et des vidéos) disponibles sur YouTube.

Cependant, ce chiffre s’accompagne d’un défaut, la qualité sonore. Cette dernière n’est clairement pas au niveau de ses concurrents. Elle va varier d’un titre à l’autre, mais dans tous les cas, la qualité ne dépasse jamais le AAC (256 kb/s).

Supports

D’un autre côté, l’interface est tout ce qu’il y a de plus classique. Si vous avez l’habitude de regarder des vidéos, le service de streaming musical ne va pas vous dépayser. Enfin, pour la partie support, c’est très complet. On ne va pas entrer dans le détail, mais tous les appareils supportant YouTube fonctionnent également avec la version Music.

Tarifs

Comme toutes les autres plateformes de streaming musical, Youtube Music a augmenté ses prix. Dans tous les cas, la plateforme propose plusieurs abonnements différents. Voici les tarifs des différentes formules :

Gratuite, donne accès au catalogue, mais il y a des publicités (on commence à avoir l’habitude) et certaines limitations.

donne accès au catalogue, mais il y a des publicités (on commence à avoir l’habitude) et certaines limitations. Etudiant à 5,49 €/mois , accès au catalogue complet et à toutes les fonctionnalités sous présence d’un justificatif.

, accès au catalogue complet et à toutes les fonctionnalités sous présence d’un justificatif. Particulier à 10,99 €/mois, accès à l’intégralité de la bibliothèque, au mode hors connexion et à toutes les fonctions.

accès à l’intégralité de la bibliothèque, au mode hors connexion et à toutes les fonctions. Famille à 16,99 €/mois, identique à l’offre Particulier, mais possibilité de partager l’abonnement avec 5 personnes.

Dernière chose, pour 12,99 €/mois, il est possible d’avoir à la fois YouTube Music et le Premium pour les vidéos. En clair, plus de problèmes de publicités sur ce type de contenu. Pour deux euros de plus, c’est difficile de résister à cette offre si ce service de streaming musical vous intéresse.

🤔 C’est quoi la musique en streaming ?

Même si ces dernières années les platines vinyles reviennent sur le devant de la scène et que les albums physiques font de la résistance, c’est bien le streaming musical qui a su séduire le plus grand nombre d’utilisateurs.

Ce dernier à l’avantage de mettre à disposition des millions de musiques en dématérialisées. Pour cela, il suffit de se rendre sur un site Internet spécifique ou bien de télécharger une application sur un appareil (smartphones, tablettes, TV, etc.). Ce type de plateforme fonctionne de deux manières différentes.

Le modèle gratuit permet d’avoir à un certains nombres de titres, mais certaines fonctionnalités sont manquantes et à l’inverse les publicités sont omniprésentes.

permet d’avoir à un certains nombres de titres, mais certaines fonctionnalités sont manquantes et à l’inverse les publicités sont omniprésentes. Le modèle payant sous la forme d’abonnement mensuel ou annuel permet d’accéder à encore plus de morceaux et à de nombreuses options. Par exemple, on peut écouter des podcasts et avoir accès à une meilleure qualité audio.

Dans le principe, ces services fonctionnent uniquement par Internet, mais aujourd’hui, il est possible de profiter de musique sans avoir besoin d’une connexion.

📲 Quels sont les avantages du streaming musical ?

Il y a plusieurs avantages à écouter de la musique via une plateforme de streaming musicale. Le premier est physique. En effet, il vous suffit simplement d’avoir un appareil compatible, comme un smartphone, et de télécharger une application dédiée pour écouter de la musique. Vous pouvez donc profiter de vos morceaux préférés depuis n’importe où.

Ensuite, vient l’intérêt financier. Acheter un CD ou un vinyle coûte un certain prix et il faut également posséder un support compatible pour en profiter. Avec un service de streaming musical, il suffit de payer une dizaine d’euros par mois (en moyenne 10,99 €) pour avoir accès à des millions de morceaux. De même, on y retrouve de nombreux podcasts pour les amateurs du genre.

Dernier point, la principale limitation de ce principe se trouve dans le besoin d’avoir une connexion Internet, mais actuellement, tous les diffuseurs proposent un mode hors-ligne qui annule ce défaut.

Il y a plusieurs points à prendre en compte au moment de choisir votre plateforme de streaming musical.

Nombre de morceaux : tout d’abord, certains services donnent accès à des bibliothèques plus importantes que d’autres. Mais en général, elles disposent toutes de plusieurs dizaines de millions de morceaux dans leurs catalogues.

La qualité sonore : si vous êtes un audiophile, mieux vaut vous tourner vers des supports offrant la meilleure qualité audio possible. Sur ce point, c’est Qobuz qui se démarque le plus.

Le prix de l’abonnement : aujourd’hui, l’ensemble des acteurs du secteur propose une formule standard aux alentours de 10 euros par mois. À quelques exceptions prêtes, ce facteur diffère peu d’un acteur à l’autre.

L’ergonomie : certains offrent des interfaces très claires et faciles d’utilisation, mais cela peut changer d’une plateforme à l’autre. Dans tous les cas, ici, le ressenti de chacun va entrer en compte.

Dernier point, n’oubliez pas que tous les services présentés dans ce comparatif offrent au moins un mois d’essai gratuit, si ce n’est plus. Il n’y a pas de raison de s’en priver pour chercher la meilleure solution pour soi.

🎼 Quel service de streaming musical offre la meilleure qualité audio ?

Si d’un côté les plateformes de streaming musical offrent toutes une large sélection de morceaux, la qualité audio peut fortement différer d’un service à l’autre. Comme expliqué dans cette sélection, c’est bien Qobuz qui dispose d’un large choix de musique avec une excellente qualité sonore (Hi-res pour tous les titres). Cependant, c’est aussi celui avec l’abonnement le plus cher (à partir de 12,49 €/mois).

Ensuite, on peut évoquer Apple Music, Amazon Music ou même Deezer. Ces derniers offrent un large choix avec une grande qualité audio. Pour finir, cela peut surprendre, mais Spotify n’est pas le meilleur élève dans ce domaine. C’est surprenant connaissant sa position de leader sur le marché.

💰 Quelle plateforme de streaming musicale gratuite choisir ?

Certains d’entre vous n’ont peut-être pas envie de trop dépenser pour écouter de la musique. Il existe quelques solutions intéressantes, mais on est assez loin de la qualité de service d’un système par abonnement. On peut citer YouTube Music et Spotify qui disposent de formules gratuites. Cependant, comme expliquées dans notre comparatif, celles-ci s’accompagnent de limitations. Cela peut différer d’une plateforme à l’autre, mais les publicités intempestives sont les plus problématiques. Il faut prendre ce point en compte. D’un autre côté, la qualité audio est souvent sacrifiée. De même, certaines fonctions de recherche et le mode hors-ligne sont presque toujours absents.