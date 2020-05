Btv+ : Bouygues Telecom présente sa nouvelle Bbox TV, dématérialisée dans les Smart TV Samsung !

Crédit : Bouygues Telecom

Au cours de la conférence de presse en visioconférence, le FAI a en effet montré un carton vide : sa nouvelle box TV est virtuelle et vient prendre place au sein de modèles de Smart TV de chez Samsung ! Benoit Torloting, Directeur des Opérations chez Bouygues Telecom, présente cette Bbox Smart TV dématérialisée comme une véritable rupture technologique, similaire à l’apparition des set-top box et des offres triple play sur le marché, il y a quelques années.

Free, SFR, Orange, Bouygues, qui a la meilleure box Internet ?

Une box TV virtuelle

Concrètement, la classique box TV est remplacée par une application installée sur une smart TV. Baptisée Btv+, celle-ci permet d’accéder à plus de 150 chaines, gratuites ou payantes, et plus globalement à toute l’offre de services et de contenus proposés par Bouygues Telecom.

Crédit Bouygues Telecom

La nouvelle offre Bbox Smart TV vient en complément des offres classiques déjà commercialisées, qui continueront bien entendu à l’être. Avec un tarif mensuel de 39,99 euros par mois et une engagement de 24 mois, elle se compose d’un accès Fibre associé une Smart TV Samsung. Trois modèles de la gamme TU7 du constructeur (Crystal UHD) sont proposés à l’achat : 43 pouces à 49 euros, 55 pouces à 199 euros ou 65 pouces à 349 euros. Il ne s’agit pas d’une location mais bel et bien d’un achat (que l’on peut plus ou moins considérer en 24 mensualités avec un apport), le téléviseur restant in fine la propriété du client.

Comparatif TV : quels sont les meilleurs modèles de 2020 ?

Plus globalement, toutes les smart TV Samsung commercialisées depuis 2019 devraient recevoir l’appli Btv+. Le choix de ne pas rendre compatible les téléviseurs plus anciens du constructeur (2018 et avant) semble provenir de Bouygues Telecom, officiellement pour garantir la meilleure expérience utilisateur possible. On imagine également que cette restriction est imposée par l’accord commercial entre les deux parties. La possibilité d’utiliser les services proposées par cette application Btv+ sans avoir d’abonnement fibre chez le FAI ne sera a priori pas possible, mais rien n’empêche que cette possibilité soit activée dans les mois qui viennent.

Une offre Fibre, jusqu’à 1 Gbps en DL

Côté accès à Internet, le modem est un NG+R1 que l’on trouve chez Bouygues Telecom depuis 2018. Les débits peuvent atteindre 1 Gbps en téléchargement et 500 Mbps en envoi, mais on regrettera tout de même que le modem (tout comme les TV associées à l’offre) soit uniquement compatible WiFi 5, alors que la Bbox Fibre Wi-Fi 6 est disponible depuis quelques mois déjà.

Crédit Bouygues Telecom

Box 4G : Bouygues, SFR, Orange, Free, qui a le meilleur forfait ?

A l’heure actuelle, cette offre est donc exclusivement réservée aux nouveaux clients (la migration des clients actuels de Bouygues Telecom vers cette nouvelle offre n’est pas encore possible), éligibles à la fibre. Elle sera proposée via tous les canaux de distribution (via Internet, en boutique ou par téléphone) à partir du 2 juin.

Source : Bouygues Telecom