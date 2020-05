Box 4G : Bouygues, SFR, Orange, Free, qui a le meilleur forfait ?

Vous n’êtes pas éligibles à la fibre et votre connexion ADSL est anémique ? Les principaux FAI proposent une solution adapté à votre problème : la 4G fixe, sous réserve que vous soyez éligible. Découvrez quelles sont les meilleures offres 4G Box.

Pour cette mise à jour de notre dossier dédié aux box 4G proposées par les différents Fournisseurs d’Accès à Internet, la seule véritable nouveauté se trouve du côté d’Orange. L’opérateur a en effet mis à jour son offre, la box 4G étant remplacée par une version 4G+, le tout sans changement tarifaire. On profite dès lors d’un doublement de la bande passante théorique (en download) et du support du WiFi AC.

Il y a quelques années, Bouygues Telecom lançait son offre d’accès à Internet en 4G « fixe » destinée aux particuliers, avec une box 4G dédiée. Mais depuis le temps, Orange, SFR, ou encore plus récemment Free ont également sauté le pas de la 4G fixe, proposant à leur tour des offres similaires. Destinées aux zones mal desservies en xDSL et non éligibles à la fibre avant de nombreuses années (voire jamais), ces offres 4G fixes offrent aux zones rurales le haut débit qui leur manque tant. Seul prérequis : être à proximité suffisante d’une antenne 4G éligible.

Toutes les offres avec box 4G ne se valent toutefois pas. Caractéristiques techniques, débits atteignables, box mise à la disposition de l’utilisateur, quota maximal, services associés et bien entendu prix : nous avons étudié et comparé toutes les offres proposées sur le marché par les principaux fournisseurs d’accès à Internet, afin d’en extraire les meilleures.

Quelles sont les meilleures offres 4G Box ?

4G Box de Bouygues Telecom, Free Box 4G, Orange avec sa Flybox 4G+, la Box 4G+ de SFR ou encore la Box Internet 4G de NRJ Mobile : nous avons décortiqué toutes les offres 4G fixes du marché pour les étudier en profondeur et choisir les meilleures d’entre-elles selon vos besoins.



Notez au passage que certains offres, telles que celles d’Orange ou de SFR, sont labellisées «cohésion numérique» par l’État dans le cadre du programme de Cohésion Numérique des Territoires. A ce titre, il est par exemple possible chez Orange d’acquérir gratuitement le modem 4G , sous réserve d’éligibilité au dispositif du gouvernement, au lieu de le louer.

Bouygues Telecom 4G Box : l’illimité

Bouygues Telecom 4G Box Bouygues Telecom 32,99 € puis 42,99 € > Bouygues Télécom Débit maximum 220 Mbps (DL) / 38 Mbps (UL) Quota mensuel Illimité Frais de mise en service 19 euros Frais de résiliation 19 euros Services inclus Internet, Application TV Location/Achat Box 3 euros/mois, inclus dans le prix Modèle et caractéristiques de la Box Huawei B528 – Jusqu'à 64 utilisateurs – Compatible 4G/4G+ (cat6) – WiFi 802.11ac : 300 Mbps en 2,4 GHz, 866 Mbps en 5 GHz – 1x Ethernet Fiche technique +

ON AIME

✅ Le seul véritable forfait illimité

✅ Pas d’engagement

✅ Satisfait ou remboursé

✅ Box 4G incluse, compatible 4G+

ON N’AIME PAS

❌ Un seul port Ethernet sur la box

❌ Frais de mise en service et de résiliation

Premier arrivé sur le marché grand public des offres 4G fixes avec sa 4G Box, Bouygues Telecom a depuis eu le temps de peaufiner son offre. La première version de la box fournie, limitée à la 4G, a rapidement laissé sa place à une box plus complète, compatible 4G+, mais hélas dotée d’un seul port Ethernet. Selon le cas, il vous faudra donc peut-être acquérir séparément un switch Ethernet.

C’est surtout la seule offre 4G fixe véritablement illimitée, sans quota mensuel de données. Le FAI fait toutefois payer cette caractéristiques de son offre avec un tarif plus élevé que les concurrents. Bonne nouvelle toutefois, les clients profitent d’une réduction de 10 euros la première année.

Free Box 4G+ : la moins chère

Free Box 4G+ Free 29,99 € > Free Débit maximum 320 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL) Quota mensuel 250 Go (débit réduit au delà) Engagement Non Frais de mise en service 19 euros Frais de résiliation 29 euros Services inclus Internet Location/Achat de la Box Box mise à disposition Modèle et caractéristiques de la Box Huawei B715-32c – Jusqu'à 64 utilisateurs – Compatible 4G/4G+ (cat9) – WiFi 802.11ac : 2,4 GHz+ 5 GHz – 4x Ethernet – 1x USB Fiche technique +

ON AIME

✅ Débit théorique de 320 Mbps

✅ Le prix

✅ Pas d’engagement

✅ Satisfait ou remboursé

✅ Box 4G incluse, compatible 4G+

ON N’AIME PAS

❌ Faible nombre d’antennes 4G éligibles

❌ Frais de mise en service et de résiliation

Arrivé après SFR, Bouygues ou Orange sur le marché de la 4G fixe, Free reprend la recette qui a déjà fonctionné avec l’ADSL et la Fibre : proposer une offre complète et surtout à un tarif à défier toute concurrence. Cerise sur le gâteau, l’offre Free Box 4G propose le débit maximum (théorique) le plus élevé, avec jusqu’à 320 Mbps possibles en téléchargement. L’éligibilité à cette offre reste toutefois dépendante de la présence à proximité d’une antenne 4G compatible du FAI, comme c’est le cas pour ses concurrents. Mais dans le cas de Free, le nombre de zones éligibles reste tout de même réduit.

Les autres offres 4G fixe du marché

En dehors de Bouygues Telecom et de Free, seuls cinq autres acteurs du marché proposent une offre 4G fixe : Orange et SFR avec leurs propres infrastructures, et NRJ Mobile en tant que MVNO. Leurs offrent restent toutefois un peu moins intéressantes que les deux sélectionnées plus haut, pour différentes raisons (période d’engagement, modem 4G techniquement dépassé ou encore prix trop élevé par rapport aux caractéristiques de l’offre).

Enfin, pour ceux qui ne trouvent pas leur bonheur ici, il reste toujours la solution de prendre un abonnement 4G/4G+ classique avec SIM seulement et d’acquérir un modem 4G/4G+… sous réserve que l’utilisation comme modem soit autorisée par l’opérateur de téléphonie mobile.

Orange 4G Home

Orange 4G Home Orange 36,99 € > Orange Débit maximum 300 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL) Quota mensuel 200 Go (débit réduit au delà) Engagement Non Frais de mise en service 0 euro Frais de résiliation 0 euro Services inclus Internet, Application TV, Cinéday Location/Achat de la Box 4 €/mois pendant 24 mois ou achat en une fois (97 euros) Modèle et caractéristiques de la Box Flybox 4G+ (Huawei) – Jusqu'à 32 utilisateurs – Compatible 4G+ (cat6) – WiFi 802.11ac : 2,4 GHz et 5 GHz – 4x Ethernet Gigabit Fiche technique +

ON AIME

✅ Pas de frais de mise en service ou de résiliation

✅ Pas d’engagement

✅ Satisfait ou remboursé

✅ Premier mois offert

✅ Box compatible 4G+

ON N’AIME PAS

❌ Box à acheter ou en location (+4€/mois sur 24 mois)

A lire : Flybox 4G : Orange lance à son tour une box pour les campagnes

SFR Box 4G+

SFR Box 4G+ SFR 35 € > SFR Débit maximum 220 Mbps (DL) / 75 Mbps (UL) Quota mensuel 200 Go (débit réduit au delà) Engagement Non Frais de mise en service 19 euros Frais de résiliation 19 euros Services inclus Internet, Appels illimités fixes et mobiles, Stockage Cloud (10 Go) Location/Achat de la Box Location incluse Modèle et caractéristiques de la Box Huawei – Jusqu'à 32 utilisateurs par bande (soit 64 utilisateurs max) – Compatible 4G/4G+ – WiFi 802.11ac – 4x Ethernet – 1x USB Fiche technique +

ON AIME

✅ Pas d’engagement

✅ Satisfait ou remboursé

✅ Box 4G incluse, compatible 4G+

ON N’AIME PAS

❌ Frais de mise en service et de résiliation

❌ Pas de service TV

A lire : SFR entre dans la danse des box 4G grand public

NRJ Mobile Box Internet 4G

NRJ Mobile Box Internet 4G NRJ Mobile 29,99 € > NRJ Mobile Débit maximum 100 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL) Quota mensuel 250 Go (débit réduit au delà) Engagement 12 mois Frais de mise en service 0 euro Frais de résiliation 0 euro Services inclus Internet, Décodeur TV en option (5€/mois) Location/Achat de la Box 1 euro Modèle et caractéristiques de la Box Alcatel HH40 – Jusqu'à 32 utilisateurs – Compatible 4G (cat4) – WiFi 802.11n – 2x Ethernet Fiche technique +

ON AIME

✅ Prix intéressant

✅ Pas de frais de mise en service ou de résiliation

✅ Satisfait ou remboursé

✅ Décodeur TV en option (+5 €/mois)

ON N’AIME PAS

❌ Engagement de 12 mois

❌ 4G seulement (100 Mbps max)

❌ Pas de WiFi 802.11ac