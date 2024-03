Burger King lance ses bornes de recharge électrique en France après McDonald’s

© Unsplash

Burger King noue un partenariat avec Allego pour installer des bornes de recharge électrique dans ses restaurants

Les bornes seront installées au 3ème trimestre 2024

Il y aura la recharge ultra-rapide au rendez-vous

Cap sur l’électrique ! En Europe, le Parlement pousse vers l’adoption de ces véhicules avec plusieurs nouveautés à venir sur tout le territoire. Forcément, les enseignes s’intéressent de près à cette technologie. McDonald’s installera 2000 bornes et désormais, au tour de son concurrent Burger King de sauter le pas.

Installation des bornes Burger King pour le 3ème trimestre

En France, les boulangeries Marie Blachère se lancent également dans l’aventure. Le but est simple : permettre aux clients de venir se recharger devant les enseignes. Forcément, puisque la charge est plus longue qu’un plein d’essence, l’objectif est de pousser à la consommation en attendant. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que la multinationale du fast-food Burger King installe à son tour des bornes de recharge.

Burger King installera ses bornes durant le 3ème trimestre 2024 en France via un partenariat avec Allego. On sait qu’il y aura la recharge ultra-rapide pour faire le plein en un peu moins d’une demi-heure. Pour la puissance de charge ou le nombre de bornes disponibles, rien n’a été indiqué. Dans son communiqué de presse, Allego précise que cette collaboration aura lieu “au cours des trois prochaines années”. Il faudra toutefois faire avec les propriétaires fonciers pour que l’installation soit la plus large possible sur le territoire.

À noter que certains restaurants Burger King disposent déjà de bornes de recharge mais il s’agit d’enseignes franchisées.

La grande distribution lance aussi ses bornes de recharge

En plus des chaînes de restauration rapide citées précédemment, la grande distribution se prête également au jeu des bornes de recharge. On en trouve chez Lidl à prix cassé mais aussi chez les magasins du groupe Casino et des enseignes Carrefour Market. Beaucoup de sociétés prennent les devants face à l’avènement des voitures électriques.

Le gouvernement aide les automobilistes français à se tourner vers ces véhicules électriques via le leasing social ou encore le bonus écologique malgré une baisse du montant de l’aide. Reste toute de même à savoir si suffisamment de conducteurs sauteront le pas face à l’inflation et à l’actuelle crise économique. Heureusement, des modèles moins coûteux arrivent comme la Renault R5.