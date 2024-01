Voiture électrique : quels sont les meilleurs réseaux de recharge en France ? Voici le classement complet

© Envato

TL;DR Chargemap dévoile les meilleurs réseaux de recharge en France dans 3 catégories

Fastned a le meilleur réseau, Orléans Métropole a le meilleur rapport qualité-prix et Fastned est le plus fiable

Ces classements se basent sur 390 000 avis et 1000 notes minimum

Les voitures électriques poursuivent leur adoption sur le territoire français en vue d’une transition écologique. La France a lancé son leasing électrique et plusieurs voitures profiteront d’un bonus écologique revu à la baisse en 2024. Le pays dispose donc de plusieurs réseaux de bornes de recharge et Chargemap nous dévoile les meilleurs.

À lire > Rechargez gratuitement votre voiture électrique dans cette ville française

Un top français divisé en 3 classements par Chargemap

Les bornes de recharge sont partout en France. L’Europe souhaite démocratiser leur présence sur l’ensemble du continent et même les enseignes de restauration s’y mettent comme les boulangeries Marie Blachère. Mais où en est le réseau français ? Chargemap nous partage ses 3 classements des meilleurs dans cette catégorie. Voici comment cette enquête a été menée :

L’étude se base sur les 390 000 avis postées par les utilisateurs de Chargemap entre le 20 avril et le 31 décembre 2023 inclus

postées par les utilisateurs de Chargemap entre le 20 avril et le 31 décembre 2023 inclus Ce sont 1000 notes minimum qui ont été prises en compte pour éviter de trop grands écarts

Plusieurs critères ont été pris en compte par Chargemap pour établir 3 classements distincts :

L’expérience de recharge dans sa globalité La fiabilité du réseau de recharge Le rapport qualité-prix du réseau de recharge

Quels sont les meilleurs réseaux de recharge en France ?

Maintenant que ces classements ont été présentés, voici les conclusions de l’étude menée par Chargemap. On retrouve aussi bien des groupes français comme Carrefour que des multinationales avec Tesla, preuve la France n’est pas en reste dans le domaine.

L’expérience de recharge dans sa globalité

© Chargemap

Fastned Tesla Superchargers Electra Carrefour Allego IONITY e-Valeda NW IECharge Last Mile Solutions EVZen

Le rapport qualité-prix du réseau de recharge

© Chargemap

Orléans Métropole NW IECharge Lidl Tesla Superchargers SIEML Electra Driveco Alize (Bougygues Energies et Services) EVZen Freshmile

La fiabilité du réseau de recharge

© Chargemap

Fastned Tesla Superchargers Electra Carrefour Allego IONITY e-Vadea larecharge SDEM50 Powerdot

Chargemap félicite tous ces réseaux pour la qualité de recharge offerte aux conducteurs. La voiture électrique prend de l’ampleur en France et de plus en plus d’acteurs tentent de tirer leur épingle du jeu. Leur place dans ce classement félicite leurs efforts. Ces classements risquent d’évoluer en 2024, rendez-vous en 2025 pour découvrir le prochain top !