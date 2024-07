BYD bat un nouveau record de ventes en juin, plus rien n’arrête le constructeur chinois

Plus rien n’arrête BYD. Le constructeur automobile chinois a battu un nouveau record de ventes en juin. Ces chiffres montrent surtout l’engouement des consommateurs pour les hybrides, avec des voitures électriques qui peinent à convaincre.

Crédit : BYD

BYD commence à se faire connaître chez nous avec ses ambitions démesurées. Le constructeur automobile chinois est l’un des partenaire officiel de l’Euro 2024 et son logo de plus en plus reconnu figure à tous les matchs. Car la domination de Tesla, c’est terminé. Alors que le constructeur automobile texan a connu des ventes en baisse pour le deuxième trimestre d’affilé, BYD a battu un nouveau record de ventes en juin 2024.

BYD a vendu 340 211 voitures dans le monde rien qu’en juin

BYD a battu en juin son précédent résultat le plus élevé, datant de décembre 2023. Ses ventes de véhicules à batterie ont atteint 340 211 exemplaires le mois dernier. Le précédent record mensuel s’établissait à 340 178. C’est normal : par rapport à l’année dernière, ses ventes totales ont augmenté de 35 % ! Ce résultat n’est atteint pas seulement grâce aux voitures de marque BYD comme la Seagull. En effet, le constructeur d’abord spécialisé dans les batteries peut compter sur trois sous-marques :

Denza

Yangwang

Fangchengbao

C’est surtout grâce aux hybrides rechargeables que BYD atteint de tels chiffres. Le constructeur chinois a vendu 195 032 de ces véhicules décriés par certains, soit 58 % de plus qu’il y a un an. Ses ventes d’hybrides établissent ainsi un quatrième record mensuel consécutif. Avec sa dernière présentation d’hybrides capables de rouler 2000 km sans faire le plein, BYD veut visiblement continuer dans cette veine.

145 179 des exemplaires écoulés sont totalement électrifiés : une hausse de 13 % par rapport aux 128 196 véhicules vendus en juin dernier, mais pas assez pour dépasser les 146 395 véhicules vendus en mai. Difficile d’augmenter les ventes de voiture électriques électrique sur le marché actuel.

Les chiffres de BYD révèlent un marché de la voiture électrique est en berne

En effet, ces chiffres sont révélateurs d’un marché de la voiture électrique en berne. Les subventions abondantes de la période 2020 se sont taries dans de nombreux pays. En France, le bonus écologique joue désormais la préférence nationale. En Allemagne, l’équivalent de cette incitation à l’achat de voitures électriques a tout simplement été supprimé. Forcément, les consommateurs préfèrent les hybrides, prometteuses d’une meilleure autonomie grâce à l’essence.