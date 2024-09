Call of Duty Black Ops 6 : déception, ce mode adoré des joueurs sera absent sur ces consoles

Call of Duty: Black Ops 6 se rapproche de sa sortie. Le nouvel opus inclura notamment le mode Théâtre, un outil de rediffusion très apprécié par la communauté. Malheureusement, les joueurs Xbox One et PS4 ne pourront pas en bénéficier, voici pourquoi.

© Activision

Après plusieurs phases de bêta, Call of Duty Black Ops 6 est désormais entré dans la dernière ligne droite. Le nouvel opus de la franchise sera lancé pour de bon le 25 octobre prochain. Alors que plusieurs nouveautés se profilent comme le “Body Shield”, le jeu inclura également une fonctionnalité appréciée, introduite pour la première fois dans Call of Duty: Black Ops premier du nom.

Il s’agit du fameux mode Théâtre, lequel permet de revoir et d’enregistrer les parties multijoueur. Avec ce mode, vous pouvez regarder vos séquences sous différents angles mais aussi les éditer. Il est notamment possible de découper les moments forts et d’ajouter des effets pour créer des montages personnalisés que vous pourrez partager ensuite.

Call of Duty Black Ops 6 : le mode Théâtre sera indisponible sur PS4 et Xbox One

Tout le monde ne pourra toutefois pas en profiter sur le nouveau Call of Duty. Auprès de Windows Central, le directeur de production de Treyarch, Yale Mille, révèle que le mode Théâtre sera indisponible sur les versions PS4 et Xbox One du jeu. Les machines d’ancienne génération ne seraient pas assez puissantes pour exécuter correctement le mode.

“Il est impossible, sur une machine de dernière génération, de faire tout cela, notamment en termes de fidélité graphique. On arrive à un point où l’on se préoccupe de la fidélité visuelle et d’autres choses. On se demande si l’on veut continuer à utiliser le processeur ou le processeur graphique pour améliorer les graphismes, et il faudra peut-être sacrifier le gameplay. Pour nous, le gameplay est roi”, explique Yale Mille.

Après la pluie de bans injustifiés pendant la bêta de Black Ops 6, cette révélation risque de décevoir les joueurs qui sévissent encore sur les anciennes générations de console. Outre la possibilité de faire des montages pêchus et de se faire mousser auprès de la communauté, le mode Théâtre permet aussi de repérer nos erreurs en vue de nous améliorer.