Call of Duty Black Ops 6 : voici enfin la configuration pour y jouer sur PC, c’est raisonnable

Le 30 août, les fans de Call of Duty pourront enfin tester la bêta multijoueur de Black Ops 6. Activision a révélé les spécifications PC requises, promettant un jeu accessible et fluide. Préparez-vous à plonger dans une expérience de jeu intense, a priori optimisée pour tous.

Le compte à rebours est lancé pour les fans de Call of Duty : Activision s’apprête à dévoiler la tant attendue bêta multijoueur de Call of Duty: Black Ops 6, disponible dès le 30 août. Pour ceux qui prévoient de plonger dans l’action frénétique de ce nouvel opus sur PC, les spécifications matérielles minimales et recommandées pour profiter pleinement de l’expérience de jeu ont été dévoilées.

COD Black Ops 6 : des spécifications accessibles pour tous les joueurs sur PC

Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux sur PC : les exigences matérielles de Black Ops 6 restent relativement accessibles. Selon le blog officiel de Call of Duty, même les configurations modestes pourront faire tourner le jeu.

Spécifications minimales :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (dernière mise à jour)

: Windows 10 64 bits (dernière mise à jour) Processeur : AMD Ryzen 5 1400 ou Intel Core i5-6600

: AMD Ryzen 5 1400 ou Intel Core i5-6600 RAM : 12 Go

: 12 Go Carte graphique : AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 1060, ou Intel Arc A750

: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 1060, ou Intel Arc A750 Mémoire vidéo : 3 Go

: 3 Go Stockage : SSD obligatoire

: SSD obligatoire Connexion réseau : Connexion Internet haut débit

: Connexion Internet haut débit Carte son : Compatible DirectX

Pour ceux qui visent une expérience de jeu fluide à 60 FPS avec des options graphiques réglées sur élevé, Activision recommande une configuration légèrement plus musclée.

Spécifications recommandées :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits ou Windows 11 64 bits (dernière mise à jour)

: Windows 10 64 bits ou Windows 11 64 bits (dernière mise à jour) Processeur : AMD Ryzen 5 1600X ou Intel Core i7-6700K

: AMD Ryzen 5 1600X ou Intel Core i7-6700K RAM : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : AMD Radeon RX 6600XT ou NVIDIA GeForce RTX 3060

: AMD Radeon RX 6600XT ou NVIDIA GeForce RTX 3060 Mémoire vidéo : 8 Go

: 8 Go Stockage : SSD obligatoire

: SSD obligatoire Connexion réseau : Connexion Internet haut débit

: Connexion Internet haut débit Carte son : Compatible DirectX

Activision souligne également l’importance de maintenir à jour les pilotes graphiques pour une performance optimale, recommandant les versions 24.8.1 pour AMD, 560.70 pour NVIDIA et 32.0.101.5768 pour Intel.

Un fichier de téléchargement réduit

Dans un effort pour améliorer l’accessibilité et réduire le poids des installations, Activision a annoncé que Black Ops 6 serait moins gourmand en espace disque que ses prédécesseurs. Par exemple, le fichier de téléchargement pour la bêta sur Steam ne pèse que 32 Go si vous avez déjà installé Call of Duty et 66 Go pour une nouvelle installation complète.

Calendrier de la bêta et lancement officiel

La bêta multijoueur en accès anticipé se déroulera du 30 août au 4 septembre, exclusivement pour ceux qui ont précommandé le jeu ou sont abonnés au Xbox Game Pass.

À partir du 6 septembre, la bêta sera ouverte à tous les joueurs jusqu’au 9 septembre. Enfin, la sortie officielle de Call of Duty: Black Ops 6 est prévue pour le 25 octobre sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et PlayStation 5. Les abonnés au Xbox Game Pass et au PC Game Pass pourront accéder au jeu complet dès le premier jour.